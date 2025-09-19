У Малібу виставили на продаж розкішний просторий будинок. Збудований у 2025 році, він коштує 44 мільйони доларів і здатен витримати всі можливі природні катаклізми: від торнадо до цунамі.

Маєток займає приблизно 2 800 метрів квадратних території і розташований на скелі з видом на океан. На його будівництво пішло понад 5 500 кубометрів надміцного бетону. Такої кількості матеріалу вистачило, аби повністю збудувати кілька багатоповерхових будинків, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com та Yahoo.

Як виглядає найміцніший дім у Малібу?

Попри зовнішню потужність і бетонну оболонку, інтер'єр будинку втілює елегантність і вишуканість. Його спроєктував відомий архітектор Кріс Халлідей, якого шанувальники називають "Архітектором Бога".

Оселя має 10 спалень і 20 ванних кімнат, а також безліч інших розкішних зручностей і дизайнерських рішень: від натурального каменю до японських водойм із коропами.

Потрапляючи всередину будинку, гості бачать ідеальне поєднання каменю та скла, крізь яке щедро проходить природне світло. Вхід починається через другі ворота до тихого дзен-дворика та кам'яної стежки, відкриваючи інтер'єри, де скло від підлоги до стелі розчиняє межу між домом і горизонтом.

У вітальні розміщені кілька зон для сидіння та затишний камін. Кухня обладнана сучасною технікою з нержавіючої сталі, кам'яними стільницями, великим островом. Вона може вмістити до 200 гостей. Ванні кімнати облицьовані мармуром і натуральним каменем. У головній спальні розміщені велетенське ліжко, диван, скляні двері з виходом на терасу над океаном, власне джакузі, камін, зона відпочинку та ванна в стилі спа.

У маєтку також охоплює:

кінотеатр;

повноцінне спа, холодна купіль, сауна, масажні кабінети та сучасний спортзал;

нічний клуб, гостьові апартаменти, підземний гараж на 10 авто;

53-метровий багаторівневий басейн з каменю, баром у воді; заглибленим лаунжем і панорамним вікном, що зливається з горизонтом Тихого океану;

японські сади, водоспади, зони для медитації, стежки серед води;

підвісні лежаки, кругле вогнище, відкриті дворики.

Кожна деталь, аж до мармурових туалетів, спроєктована як витвір мистецтва.

Той самий дім-фортеця у Малібу / Фото Realtor.com

