Був "заборонений" майже 100 років: неочікуваний садовий тренд повертається у 2026 році

У 2026 році повертається один із найстаріших садових трендів. Це казкові гноми.

Їхня історія починається ще в Німеччині у XIX столітті, де з'явилися перші фігурки "гартенцверґів" – казкових гномів із фольклору гірників. Про це пише Apartmant Theraphy.

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Чому садові гноми знову у тренді?

Відомий виставковий садовий фестиваль Chelsea Flower Show у Лондоні, який організовує Королівське садівниче товариство, щороку задає тренди у світі ландшафтного дизайну. Його відвідують навіть члени королівської родини та знаменитості, а ідеї звідти швидко поширюються по всьому світу. І цього року головною несподіванкою стало повернення садових гномів – декору, який був фактично заборонений понад 100 років.

У 1927 році організатори Chelsea Flower Show вирішили, що на виставці мають бути лише серйозні садові елементи – рослини, композиції, дизайн. Тому вони заборонили всі статуї та декоративні фігури, включно з гномами. Гноми тоді вважалися не "вишуканим декором", а радше масовим, трохи кітчевим прикрасним елементом.

Пізніше заборону майже не скасовували: лише один раз у 2013 році – для благодійної акції.

Ще у 1927 році на виставці заборонили всі садові статуї та подібні прикраси. І лише один раз заборону знімали – у 2013 році для благодійної акції.

А вже у 2026 році гноми повернули, бо сучасний тренд у садівництві став більш легким і ігровим – тепер гномів сприймають як жартівливий, казковий акцент, а не як "несмак".

Навіть король Чарльз має інтерес до гномів – у його саду є фігурка, яка, за словами садівників, інколи "ніби змінює місце". Це додає тренду ще більшої популярності.

Гномики повертаються у наші сади / Фото Pinterest

Як використовувати гномів у саду?

Дизайнери радять не переборщувати. Гноми працюють найкраще як маленькі, несподівані акценти. Достатньо 1 – 2 фігурки, щоб додати саду трохи гумору та казкової атмосфери.

Їх можна:

поставити серед квітів у клумбі;

заховати біля доріжок або кущів;

додати до горщиків з рослинами;

навіть використовувати на балконі або вдома.

Є яскраві моделі, які легко помітити, а є "каменні" або мінімалістичні – вони ніби зливаються з природою і мають вигляд маленького сюрпризу у саду.

Садові гноми знову в тренді – і цього разу їх офіційно схвалили навіть на найпрестижнішій садовій виставці. Вони повертають у сади трохи гри, настрою і казковості.

Який садовий тренд 60-х відроджується у 2026 році?

Мода минулих десятиліть часто повертається, і рокарії – кам'яні сади – знову стали популярними. Вперше вони були в тренді ще у 1960-х, а тепер переживають нове відродження через свою практичність і невибагливість у догляді.

Сьогодні ландшафтні дизайнери та блогери активно показують переваги рокаріїв у соцмережах. Такі сади мають гарний вигляд у будь-яку пору року, адже навіть узимку зберігають декоративність.

Рокарії можуть бути дуже різними – від невеликих композицій із камінням до великих гравійних садів із рослинами чи сухими струмками.