4 несподіваних способи використання бананової шкірки вдома, на кухні та в саду
- Бананова шкірка може дезодорувати сміттєві баки та полірувати метали.
- Шкірка також видаляє подряпини з підлоги чи взуття і служить добривом для рослин.
Бананова шкірка давно стала символом курйозних ситуацій у мультфільмах, однак у реальному житті вона рідко привертає увагу – зазвичай її просто викидають.
Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, мало хто знає, що цей на перший погляд непотрібний залишок може стати справжнім помічником у побуті. Як використовувати шкірку банана, розповідаємо далі.
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Дезодорування сміттєвих баків
Покладіть кілька шматочків шкірки під сміттєвий пакет – вони вбиратимуть неприємні запахи.
Полірування металів
Шкірка банана містить натуральні олії та калій, які надають блиску сріблу та нержавійці. З неї можна навіть зробити пасту для полірування, подрібнивши в блендері з водою.
Видалення подряпин з підлоги чи взуття
Потріть внутрішньою стороною шкірки потерте взуття або підлогу, а потім протріть сухою тканиною – натуральний віск з банана додасть блиску.
Добриво для рослин
Бананові шкірки можна замочити у воді та використовувати настій для підживлення кімнатних рослин. Це безпечний спосіб збагатити ґрунт калієм та фосфором.
До речі, несподівано корисною у господарстві є не тільки шкірка банана, а й черствий хліб, який використовують для різних лайфхаків.