Прихована користь садівництва: вирощування рослин як ключ до довшого та щасливішого життя

Коли ви чуєте, що така проста річ, як садівництво, може зробити ваше життя довшим і якіснішим, це може видатися перебільшенням.

Але, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, численні дослідження доводять протилежне – регулярна робота в саду не лише покращує психічне та фізичне здоров’я, а й реально впливає на тривалість життя. Яким чином вирощування рослин приносить нам користь, розповідаємо далі.

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Наука на боці садівників

Австралійські вчені з’ясували: люди віком від 60 років, які регулярно працювали в саду, мали на 36% менший ризик розвитку деменції.

Інше дослідження, опубліковане у 2024 році, встановило, що садівництво пов’язане зі зниженням проблем зі сном на 42%, а також помітно зменшує симптоми депресії й рівень стресу.

Як саме садівництво впливає на добробут

Покращує настрій та знижує рівень тривожності.

Догляд за рослинами має природний заспокійливий ефект. Садівництво сприяє підвищенню рівня серотоніну та дофаміну – гормонів, що відповідають за відчуття щастя.

Стає засобом турботи про себе.

Доглядаючи за садом, ми вчимося турбуватися і про себе. Це своєрідна форма самотерапії, яка повертає зв’язок із природою та власним внутрішнім світом.

Формує почуття гордості та досягнення.

Садівництво дає змогу бачити плоди власної праці – від маленького насіння до зрілої рослини. Це зміцнює впевненість у собі та приносить задоволення.

Садівництво має безліч корисних рис / Фото Freepik

Відновлює зв’язок із природою.

Торкання ґрунту, догляд за зеленню, очікування на перший урожай – усе це занурює в природний ритм життя, вчить терпіння та усвідомленості. Це нагадує нам про наше місце в циклі життя.

Заохочує до фізичної активності.

Прополювання, обрізка, полив – ці дії змушують нас рухатися. Це повноцінна фізична активність, що покращує силу, гнучкість і координацію, особливо у людей старшого віку.

Покращує харчування.

Власноруч вирощені овочі й трави сприяють здоровішому раціону. Вони мотивують частіше готувати вдома, експериментувати з новими смаками та споживати більше корисних продуктів.

Підвищує імунітет.

Контакт зі ґрунтом приносить не лише задоволення, а й користь для здоров’я. У ґрунті містяться бактерії, які стимулюють імунну систему та знижують рівень запалення.

До слова, щоб почуватися краще й бути ближчим до себе та природи, не обов’язково мати великий город – є безліч інших ландшафтних рішень для краси та користі.