Не лише дровами: чим ще можна вигідно обігріти оселю
- Електрообігрівачі можуть бути ефективними, але вимагають ретельного розрахунку навантаження на мережу.
- Теплові насоси є економічним варіантом з високим коефіцієнтом перетворення, але потребують значних початкових вкладень та технічного облаштування.
З огляду на зростання цін на традиційні джерела палива та прагнення до енергонезалежності, все більше українців шукають вигідні альтернативи дровам. Нові рішення дозволяють не лише економити, а й зменшувати вплив на довкілля.
Чим ще можна вигідно обігріти оселю – розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Дивіться також Незабаром світла стане більше: коли зменшать обмеження електрики в Україні
Чим можна обігріти оселю, крім дров?
- Електрообігрівачі
Електричне опалення – непоганий варіант, особливо в поєднанні з іншими джерелами або при наявності автономного електропостачання. Водночас електроопалення вимагає ретельного розрахунку навантаження на мережу й може бути дорогим за електроенергію.
- Пелети
Котли на твердому паливі – дровах або пелетах – можуть стати порівняно доступним способом опалення, однак потребують значної уваги та регулярного догляду.
Серед основних мінусів такого обладнання:
- необхідність постійно поповнювати запаси дров чи пелет;
- вимога окремого приміщення для встановлення котла та складування палива;
- щоденне обслуговування: очищення від золи, контроль тяги та періодичне чищення димоходу;
- додаткові витрати на монтаж бойлера або іншого обладнання для гарячого водопостачання в літній період.
Твердопаливні котли – оптимальний варіант для тих, хто має доступ до недорогого палива й готовий приділяти час технічному обслуговуванню системи.
Котли на твердому паливі / Фото РБК-Україна
- Теплові насоси
Як зазначає Environment America, серед усіх сучасних систем опалення теплові насоси – особливо моделі типу "повітря–вода" та "ґрунт–вода" – вважаються найекономічнішим варіантом. Їхній коефіцієнт перетворення (COP) часто сягає 4 – 5, тобто з кожного кіловата електроенергії можна отримати у 4 – 5 разів більше тепла. Це довгострокове рішення з мінімальними витратами в експлуатації, хоча потребує значних початкових вкладень.
Переваги теплових насосів включають:
- економію до 80% на опаленні порівняно з газовими системами;
- можливість працювати як кондиціонер у теплий сезон;
- постійне забезпечення гарячою водою та навіть опцію підігріву басейну;
- ефективну роботу в парі з низькотемпературними системами – наприклад, водяною теплою підлогою.
Водночас встановлення теплового насоса вимагає попередніх розрахунків, розробки проєкту та облаштування відповідного технічного приміщення.
Який вид опалення краще обрати для квартири?
- Вибір оптимального виду опалення для квартири залежить насамперед від її технічних умов та доступних комунікацій.
- Якщо будинок підключений до централізованого опалення, то найраціональнішим рішенням зазвичай є залишатися в цій системі, адже вона не потребує купівлі обладнання та його обслуговування.
- Водночас у сучасних новобудовах часто встановлюють індивідуальні газові або електричні котли, що дає можливість самостійно регулювати температуру та споживання енергії. У таких випадках варто враховувати вартість енергоносіїв, якість вентиляції, вимоги до безпеки та теплоізоляцію житла.