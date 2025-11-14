Чим ще можна вигідно обігріти оселю – розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Дивіться також Незабаром світла стане більше: коли зменшать обмеження електрики в Україні

Чим можна обігріти оселю, крім дров?

Електрообігрівачі

Електричне опалення – непоганий варіант, особливо в поєднанні з іншими джерелами або при наявності автономного електропостачання. Водночас електроопалення вимагає ретельного розрахунку навантаження на мережу й може бути дорогим за електроенергію.

Пелети

Котли на твердому паливі – дровах або пелетах – можуть стати порівняно доступним способом опалення, однак потребують значної уваги та регулярного догляду.

Серед основних мінусів такого обладнання:

необхідність постійно поповнювати запаси дров чи пелет;

вимога окремого приміщення для встановлення котла та складування палива;

щоденне обслуговування: очищення від золи, контроль тяги та періодичне чищення димоходу;

додаткові витрати на монтаж бойлера або іншого обладнання для гарячого водопостачання в літній період.

Твердопаливні котли – оптимальний варіант для тих, хто має доступ до недорогого палива й готовий приділяти час технічному обслуговуванню системи.



Котли на твердому паливі / Фото РБК-Україна

Теплові насоси

Як зазначає Environment America, серед усіх сучасних систем опалення теплові насоси – особливо моделі типу "повітря–вода" та "ґрунт–вода" – вважаються найекономічнішим варіантом. Їхній коефіцієнт перетворення (COP) часто сягає 4 – 5, тобто з кожного кіловата електроенергії можна отримати у 4 – 5 разів більше тепла. Це довгострокове рішення з мінімальними витратами в експлуатації, хоча потребує значних початкових вкладень.

Переваги теплових насосів включають:

економію до 80% на опаленні порівняно з газовими системами;

можливість працювати як кондиціонер у теплий сезон;

постійне забезпечення гарячою водою та навіть опцію підігріву басейну;

ефективну роботу в парі з низькотемпературними системами – наприклад, водяною теплою підлогою.

Водночас встановлення теплового насоса вимагає попередніх розрахунків, розробки проєкту та облаштування відповідного технічного приміщення.

Який вид опалення краще обрати для квартири?