Не лише плиткою чи шпалерами: чим покрити стіни в кухні

Кухня – одна з найбільш відвідуваних кімнат у домі. Тут і готують їжу, і приймають гостей, і проводять сімейні вечори. Тому кухня повинна бути не лише гарною, а й практичною, щоб будь-який бруд чи пошкодження можна було видалити.

Особливо це стосується стін. Чим краще покрити стіни на кухні, щоб вона завжди мала привабливий вигляд, – повідомляє 24 Канал.

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Плитка

Плитка на кухні – це класика. Нею можуть оформлювати робочий фартух, підлогу чи стіни. Нині існує безліч стильних варіантів плитки для кухні на будь-який смак і бюджет. Плитка залишається найпопулярнішим варіантом для декорування кухні, оскільки:

плитка довговічна,

її можна помити від жиру та забруднень,

легко прибирати,

безліч варіантів для різного дизайну,

можна декорувати власноруч, а за потреби – перефарбувати.



Плитка на кухні / Фото Unsplash

Однак вона має не лише переваги, а й недоліки. По-перше, попри свою твердість, плитка дуже крихка. Від сильного удару вона може тріснути чи відколотися, а замінити окремий елемент доволі важко. По-друге, шви між плиткою з часом починають темніти та накопичувати бруд, тому це потребує додаткового догляду. По-третє, якісна плитка та якісний монтаж коштують не так дешево, а її демонтаж – може пошкодити стіни.

Шпалери

Ще один класичний варіант для кухні – шпалери. Як правило, на кухні клеять склошпалери або водостійкі, які можна мити, однак деякі обирають і вінілові шпалери. Однак їх однаково слід комбінувати з плиткою, адже якщо оформити робочу зону шпалерами, то дуже швидко доведеться їх переклеювати.

Звісно, шпалери на кухні мають свої переваги:

гарний інтер'єр,

приховують недоліки на стінах,

вологостійкі,

легко зняти та оновити інтер'єр.



Шпалери на кухні / Фото Unsplash

Однак, обираючи шпалери для кухні, слід бути готовими, що вони можуть швидко пошкодитися та забруднитися. Під час приготування їжі бруд та жир може осідати на стінах, а пошкодити шпалери можна необережними рухами.

Фарба

Сьогодні популярним варіантом для декорування стін на кухні є фарба. Дизайнери рекомендують обирати вологостійку фарбу, яку можна помити. Це доступний та бюджетний варіант, який створює мінімалістичний затишний дизайн. Основною перевагою фарби на кухні є те, що стіни можна у будь-який час перефарбувати, а жир – видалити.

Однак, перед тим, як фарбувати стіни, слід врахувати недоліки такого покриття:

чутливість до забруднення, адже навіть найменші бризки буде видно на стінах,

не завжди жир та бруд легко видалити з фарби, деякі з плям – не виводяться,

під фарбування стіни повинні мати ідеальну рівну та гладеньку поверхню,

з часом фарба вицвітає та лущиться, тому раз на 3 – 5 років кухню доведеться перефарбовувати.



Пофарбовані стіни на кухні / Фото Unsplash

Вагонка або панелі

Одним з варіантів оздоблення стін на кухні є вагонка чи панелі з різних матеріалів. Такий варіант декорування дуже швидкий в установці, дешевий та не потребує додаткового вирівнювання стін.

Серед основних переваг також і те, що за панелями легко доглядати. Якщо вони виготовлені з пластику, то їх можна мити зі спеціальними засобами. Однак панелі можуть бути дуже крихкими й від удару у стіні може залишитися діра, а також пластик може втрачати колір на сонці.



Панелі на стінах кухні / Фото Unsplash

Декоративна штукатурка

Найтрендовішим варіантом для покриття стін у 2025 році є декоративна штукатурка. Структурне покриття створює ефектний дизайн, а ефект шовку – зачаровує. Стіни, покриті декоративною штукатуркою, можна мити, вони мають зносостійкі, однак основним мінусом є її вартість.



Декоративна штукатурка на стінах кухні / Фото Unsplash

Щоб покрити стіни декоративною штукатуркою, їх слід вирівняти та підготувати до нанесення декоративного шару. Крім того, саме штукатурка – недешева, а якщо площа кухні немаленька, то такий варіант оздоблення стін виллється в чималий бюджет.