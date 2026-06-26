Додайте лише один інгредієнт у воду, щоб врятувати рослини від спеки

До кінця червня в Україні прогнозують сильну спеку. Тому садівники шукають ефективні способи захистити рослини від пересихання.

Фахівець із вирощування грибів Вейн Делані стверджує, що звичайні їстівні гриби можуть допомогти рослинам краще переносити спеку. Про це пише Express.

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Як приготувати грибну воду від спеки?

За словами експерта, потрібно:

взяти жменю будь-яких їстівних грибів;

дрібно їх нарізати;

залишити настоюватися у лійці або відрі з водою на 24 години;

увечері, після заходу сонця, полити цією водою рослини під корінь.

Вейн пояснює, що гриби приблизно на 85 – 90% складаються з води. Вони працюють як своєрідна "губка", поступово віддаючи вологу ґрунту, завдяки чому вона довше не випаровується під час спеки.

Грибна вода не лише допомагає утримувати вологу, а й насичує ґрунт поживними речовинами. Гриби містять: калій, магній, фосфор, селен. Ці мінерали переходять у воду й підживлюють рослини без ризику, який іноді виникає при використанні сильних добрив.

Грибна вода врятує рослини у спекотні дні / Фото Pinterest

Крім того, гриби сприяють розвитку грибниці (міцелію) у ґрунті. Вона покращує структуру землі, допомагає утримувати воду та полегшує рослинам засвоєння поживних речовин.

Поява грибів у саду зазвичай свідчить про здоровий ґрунт із великою кількістю органіки. Багато видів не шкодять рослинам, а деякі навіть допомагають пригнічувати ріст бур'янів.

Навіть після сильної зливи рослини в горщиках можуть залишатися сухими. Через густе листя дощова вода часто стікає повз ґрунт і не доходить до коріння.

Садівник Саймон із каналу Walking Talking Gardeners радить не поливати рослини без потреби. Надлишок вологи може призвести до загнивання коренів, появи плісняви та погіршення росту. Щоб зрозуміти, чи потрібен полив, він рекомендує простий спосіб. Легко постукайте по теракотовому горщику: якщо звук дзвінкий – ґрунт сухий, якщо глухий – вологи достатньо. Так можна швидко визначити, чи настав час поливати рослину.

Раніше ми писали про найкращий час для поливу рослин у спеку. Найкраще це робити рано-вранці, коли вода добре вбирається в ґрунт.