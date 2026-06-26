Специалист по выращиванию грибов Уэйн Делани утверждает, что обычные съедобные грибы могут помочь растениям лучше переносить жару. Об этом пишет Express.

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Как приготовить грибную воду от жары?

По словам эксперта, нужно:

взять горсть любых съедобных грибов;

мелко их нарезать;

оставить настаиваться в лейке или ведре с водой на 24 часа;

вечером, после захода солнца, полить этой водой растения у корня.

Вейн объясняет, что грибы примерно на 85 – 90 % состоят из воды. Они действуют как своеобразная "губка", постепенно отдавая влагу почве, благодаря чему она дольше не испаряется во время жары.

Грибная вода не только помогает удерживать влагу, но и насыщает почву питательными веществами. Грибы содержат: калий, магний, фосфор, селен. Эти минералы переходят в воду и подпитывают растения без риска, который иногда возникает при использовании сильных удобрений.

Грибная вода спасет растения в жаркие дни / Фото Pinterest

Кроме того, грибы способствуют развитию грибницы (мицелия) в почве. Она улучшает структуру почвы, помогает удерживать воду и облегчает растениям усвоение питательных веществ.

Появление грибов в саду обычно свидетельствует о здоровой почве с большим количеством органики. Многие виды не вредят растениям, а некоторые даже помогают подавлять рост сорняков.

Даже после сильного ливня растения в горшках могут оставаться сухими. Из-за густой листвы дождевая вода часто стекает мимо почвы и не доходит до корней.

Садовод Саймон с канала Walking Talking Gardeners советует не поливать растения без необходимости. Избыток влаги может привести к загниванию корней, появлению плесени и ухудшению роста. Чтобы понять, нужен ли полив, он рекомендует простой способ. Слегка постучите по терракотовому горшку: если звук звонкий – почва сухая, если глухой – влаги достаточно. Так можно быстро определить, пора ли поливать растение.

Ранее мы писали о лучшем времени для полива растений в жару. Лучше всего это делать рано утром, когда вода хорошо впитывается в почву.