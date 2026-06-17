Плитка на кухні відходить у минуле: з'явилися дешевші та простіші альтернативи для стін

Ще кілька років тому кухонний фартух із керамічної плитки вважався стандартним рішенням для захисту стін від вологи та забруднень. Однак сьогодні дизайнери дедалі частіше пропонують альтернативні матеріали, які не лише виконують захисну функцію, а й дозволяють швидше та дешевше оновити інтер'єр.

Про це пише видання Dobrze mieszkaj.

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Чим замінити плитку на кухні?

Пластикові панелі – швидкий ремонт за один день

Одним із найпопулярніших рішень стають пластикові панелі. Їх головна перевага – простота монтажу: для встановлення не потрібні плитковий клей, затирка чи складні ремонтні роботи.

Усе, що вам потрібно, це належним чином підготовлена поверхня та монтажний клей, щоб повністю змінити вигляд вашої кухні за один день,

– зазначають у матеріалі.

Ще один плюс – широкий вибір дизайнів. Панелі можуть імітувати дерево, камінь, бетон або класичну плитку, що дозволяє підібрати варіант під будь-який стиль інтер'єру. Водночас матеріал має й недоліки: пластик більш чутливий до механічних пошкоджень і потребує делікатного догляду. Агресивні мийні засоби або жорсткі губки можуть залишати подряпини, які з часом стають помітними.



Пластикові панелі можуть імітувати плитку / Фото Pinterest

Загартоване скло – мінімалізм і практичність

Ще одна популярна альтернатива – захисні панелі із загартованого скла. Вони особливо підходять для мінімалістичних інтер'єрів і часто використовуються як локальний захист стіни, наприклад за варильною поверхнею або мийкою.

Скло відзначається високою стійкістю до вологи, температури та щоденного використання. Крім того, воно дозволяє експериментувати з дизайном: його можна встановлювати поверх пофарбованих стін або декоративних шпалер, що дає значно більше варіантів оформлення, ніж традиційна плитка.



Загартоване скло на кухні / Фото Pinterest

Сучасні фарби замість плитки

Ще один тренд – використання спеціальних мийних фарб для кухонь. Вони створюють міцне покриття, стійке до забруднень і плям, а при правильній підготовці поверхні можуть зберігати естетичний вигляд роками.

Окремо виділяється фарба для крейдяної дошки, яка дозволяє залишати на стінах нотатки, списки покупок або повідомлення. Такі рішення особливо популярні серед тих, хто цінує функціональність і нестандартний підхід до дизайну.

Миючі фарби також дозволяють створювати різні декоративні ефекти – від гладких поверхонь до виразних текстур. Водночас експерти застерігають: навіть найякісніші покриття можуть потребувати додаткового захисту у зонах підвищеного впливу води та жиру.



Замість плитки можна використати фарбу / Фото Pinterest