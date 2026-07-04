Наслідки можуть здивувати: чому не можна одночасно приймати душ і прати

Багато людей вмикають пральну машину під час того, як приймають душ. Однак вони навіть не замислюються про можливі наслідки. Хоча така звичка здається цілком безпечною, фахівці попереджають: одночасна робота цих приладів може створювати додаткове навантаження на комунікації та навіть впливати на безпеку.

Чому не можна запускати пральну машину розкаже видання Better Homes & Gardens.

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Чому це може бути проблемою?

Однією з головних причин є підвищене навантаження на систему водопостачання. Якщо пральна машина набирає воду в той самий момент, коли хтось користується душем, тиск у трубах може знизитися. У приватних будинках або квартирах зі старими водопровідними мережами це іноді призводить до різких перепадів температури води.

Пральна машина є одним із найбільш енергоємних побутових приладів, особливо під час нагрівання води. Якщо одночасно працюють пральна машина, бойлер або електричний водонагрівач, а також інші потужні пристрої, навантаження на домашню електромережу значно зростає.

Чому варто бути обережними?

Експерти також наголошують, що будь-які електроприлади у ванній кімнаті потребують справної системи захисту від ураження струмом. Якщо пральна машина має пошкоджену ізоляцію, несправне заземлення або підключена без пристрою захисного вимкнення (ПЗВ), користування душем під час її роботи потенційно може бути небезпечним.



Чому не можна запускати пральну машину, коли приймаєте душ / Фото Pinterest

Як уникнути проблем?

Фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:

не перевантажувати електромережу одночасною роботою кількох потужних приладів;

регулярно перевіряти стан електропроводки та заземлення;

використовувати пристрій захисного вимкнення (ПЗВ);

за можливості запускати пральну машину після завершення приймання душу.

У більшості сучасних квартир одночасне користування душем і пральною машиною не становить небезпеки за умови справної електромережі та сантехніки. Проте якщо будинок старий або є проблеми з проводкою чи водопостачанням, краще уникати такої звички, щоб не створювати зайвих ризиків і дискомфорту.