Почему нельзя запускать стиральную машину – расскажет издание Better Homes & Gardens.

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Почему это может быть проблемой?

Одной из главных причин является повышенная нагрузка на систему водоснабжения. Если стиральная машина набирает воду в тот же момент, когда кто-то принимает душ, давление в трубах может снизиться. В частных домах или квартирах со старыми водопроводными сетями это иногда приводит к резким перепадам температуры воды.

Стиральная машина – один из самых энергоемких бытовых приборов, особенно при нагреве воды. Если одновременно работают стиральная машина, бойлер или электрический водонагреватель, а также другие мощные устройства, нагрузка на домашнюю электросеть значительно возрастает.

Почему стоит быть осторожными?

Эксперты также отмечают, что любые электроприборы в ванной комнате требуют исправной системы защиты от поражения током. Если у стиральной машины повреждена изоляция, неисправно заземление или она подключена без устройства защитного отключения (УЗО), пользование душем во время ее работы потенциально может быть опасным.



Почему нельзя запускать стиральную машину, когда принимаете душ / Фото Pinterest

Как избежать проблем?

Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

не перегружать электросеть одновременной работой нескольких мощных приборов;

регулярно проверять состояние электропроводки и заземления;

использовать устройство защитного отключения (УЗО);

по возможности запускать стиральную машину после завершения принятия душа.

В большинстве современных квартир одновременное использование душа и стиральной машины не представляет опасности при условии исправности электросети и сантехники. Однако если дом старый или есть проблемы с проводкой или водоснабжением, лучше избегать такой привычки, чтобы не создавать лишних рисков и дискомфорта.