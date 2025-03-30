Серйозна проблема: як запобігти зіткненням птахів із вікнами

Якщо ви коли-небудь чули глухий удар птаха, що врізається у ваше вікно, знайте, що ця проблема серйозна. Щороку мільйони птахів гинуть через зіткнення з людськими спорудами.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, зіткнення птахів із вікнами становлять серйозну загрозу для їхніх популяцій. Як запобігти цим трагічним випадкам, розповідаємо далі.

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Чому птахи б’ються у вікна

Основна причина таких зіткнень – нездатність птахів розпізнавати скло. Вдень вони бачать відображення дерев, неба або рослинності, а вночі штучне освітлення приваблює та дезорієнтує їх.

Як запобігти зіткненням птахів із вікнами

Найбільшу загрозу для птахів становлять не хмарочоси, а саме будинки заввишки 1 – 3 поверхи. Ось кілька ефективних заходів, які допоможуть захистити птахів:

Перемістіть годівниці для птахів ближче ніж на метр або далі ніж на 9 метрів від вікон, щоб уникнути розгону птахів на небезпечній швидкості.

Встановіть захисні сітки на вікна або скляні двері, щоб усунути відблиски.

Використовуйте вертикальні шнури або спеціальні наклейки на зовнішній стороні вікон. Вони повинні бути розташовані на відстані не більше 5 сантиметрів одна від одної.

Як захистити птахів від ударів: дивіться відео

Вимикайте необов’язкове зовнішнє освітлення вночі, особливо під час весняних та осінніх міграцій. Якщо світло неможливо вимкнути, використовуйте датчики руху або спрямовуйте світло вниз.

Закривайте штори та жалюзі на ніч, щоб зменшити освітлення, яке може дезорієнтувати птахів.

Що робити, якщо птах вдарився у вікно

Якщо ви знайшли птаха після зіткнення, перевірте його стан. Якщо птах живий, обережно помістіть його в маленьку коробку, вистелену м’якою тканиною.

Далі зверніться до ветеринарної клініки. Фахівці можуть надати необхідну допомогу.

Якщо ж птах, на жаль, загинув, використовуйте рукавички для його поховання.

До речі, захист птахів від зіткнень з вікнами – не єдиний спосіб про них подбати. Також своїми руками можна зробити годівничку для птахів зі старого посуду.