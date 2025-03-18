Як запобігти засміченню раковини у ванній: поради експертів

Забита раковина у ванній кімнаті може стати серйозною проблемою, що ускладнює виконання повсякденних завдань. Вода починає накопичуватися, і ви задаєтеся питанням: чому це сталося і як швидко усунути засмічення?

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, експерти вказують на кілька основних причин, які спричиняють засмічення, і пропонують ефективні способи боротьби з ними. У чому ж може бути проблема з раковиною та як її вирішити, розповідаємо далі.

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Основні причини засмічення раковини

Накопичення волосся.

Однією з найпоширеніших причин є волосся, яке разом із мильною піною та іншими відкладеннями утворює щільну масу, що перешкоджає потоку води.

Мінеральні відкладення.

У районах із жорсткою водою мінеральні відкладення поступово накопичуються на стінках труб, що значно зменшує їх прохідність та уповільнює злив води.

Мильна піна.

Залишки мила в поєднанні з жорсткою водою створюють густий наліт, що осідає на стінках труб, звужуючи дренажний прохід.

Пошкодження труб.

Зруйновані або пошкоджені труби можуть стати серйозною причиною поганого зливу. Це може статися через старіння сантехніки, вторгнення коренів дерев або зовнішній тиск на труби.

Сторонні предмети.

Іноді в злив випадково потрапляють дрібні предмети, як-от прикраси, ковпачки від зубної пасти або навіть дитячі іграшки. Вони можуть створити серйозні засмічення, блокуючи водовідведення.

Як усунути засмічення самостійно

Щоб розчинити засмічення без агресивних хімікатів, можна вдатися до народного методу.

Для цього видаліть стоячу воду з раковини та насипте чверть склянки харчової соди в злив.

Далі повільно вилийте туди чверть склянки оцту. Зачекайте 20 – 30 хвилин, а потім промийте злив окропом.

Як очистити злив за допомогою соди: дивіться відео

Якщо ж засмічення дуже щільне і не піддається видаленню, сантехнічний трос допоможе механічно усунути проблему. Його потрібно акуратно вводити в трубу, обертаючи, щоб зачепити й видалити засмічення.

Як запобігти засміченням у майбутньому

Аби раковина не забруднювалась, очищуйте злив за допомогою соди та оцту раз на місяць.

Також встановіть сітчастий фільтр, який затримуватиме волосся та дрібне сміття.

Крім того, не викидайте залишки мила в раковину, а також уникайте потрапляння дрібних предметів у злив.

Коли варто викликати професійного сантехніка

Якщо самостійні методи не допомагають або засмічення повторюється, зверніться до фахівця. Особливо варто звернути увагу на такі ознаки:

Постійні проблеми зі зливом води.

Неприємний запах із труб.

Булькання або сторонні звуки у водовідведенні.

Витікання води в інших місцях сантехнічної системи.

Дотримуючись цих порад, ви зможете не лише швидко усунути засмічення, а й запобігти їх появі в майбутньому.

До речі, якщо немає можливості викликати сантехніка, важливо врахувати поширені помилки, що люди роблять під час самостійного ремонту.