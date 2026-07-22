Чому в СРСР ванну ставили на кухні: причина здивує багатьох

Сьогодні важко уявити квартиру, де ванна стоїть поруч із плитою чи кухонними шафами. Проте в будинках, збудованих у СРСР, особливо у так званих "сталінках", таке планування було зовсім не рідкістю. Це рішення не мало нічого спільного з дизайнерськими експериментами – його диктували технічні можливості та житлові умови того часу.

24 Канал розібрався, чому в СРСР ванну розміщували на кухні.

У чому причина такого рішення?

Брак окремої ванної кімнати

Річ у тім, що розміщення ванни на кухні було вимушеним компромісом, який дозволяв забезпечити мешканців хоча б мінімальними побутовими зручностями. Історик, доктор історичних наук Мирослав Борисенко в інтерв'ю "Локальній історії" зазначає, що у першій половині XX століття житлова криза в СРСР була настільки гострою, що влада прагнула максимально швидко забезпечити людей дахом над головою, навіть якщо це означало відмову від звичного рівня комфорту.

За його словами, окремі квартири із власною кухнею та санвузлом тривалий час залишалися недосяжною розкішшю для багатьох сімей. Натомість кухня вже мала підведення води, каналізацію та вентиляцію, тому саме там найпростіше було встановити ванну. Крім того, після Другої світової війни в СРСР гостро бракувало житла. Головним завданням було якомога швидше забезпечити людей квартирами, тому комфорт часто відходив на другий план. Через це архітектори обирали найпростіші та найдешевші рішення.



Ванна на кухні / Фото із соцмереж

Наявність газової колонки

Ще однією причиною такого планування стало гаряче водопостачання. У багатьох будинках централізованої гарячої води не було, тому для нагрівання використовували газові колонки. Їх зазвичай встановлювали саме на кухні, де вже були газові комунікації. Через це ванну часто розміщували поруч, щоб скоротити довжину труб і спростити монтаж системи. Масове виробництво газових колонок у СРСР розпочалося в середині 1950-х років, коли вони стали звичним елементом житлових будинків без централізованого гарячого водопостачання.

Чи були такі квартири нормою?

Ванна на кухні зустрічалася не в усіх радянських будинках. Найчастіше таке планування можна побачити у ранніх "сталінках" або малоповерхових будинках, де не вистачало місця для окремого санвузла. Пізніше, із появою "хрущовок", архітектори почали проєктувати компактні суміщені ванні кімнати. Вони були дуже маленькими, проте вже дозволяли відокремити кухню від санітарної зони. Саме такі квартири поступово стали стандартом масового житлового будівництва.

Чому сьогодні таке рішення майже не зустрічається?

На щастя, сучасні будівельні норми передбачають окремі санвузли, а перенесення ванни на кухню в більшості випадків неможливе без складного погодження. Крім того, сучасні квартири мають інші вимоги до вентиляції, гідроізоляції та інженерних мереж.

Тому ванна на кухні сьогодні сприймається як цікава історична особливість радянської архітектури, яка нагадує про часи, коли головним пріоритетом було забезпечити людей житлом, а не створити максимально комфортне планування.