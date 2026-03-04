Це може трапитися з кожним: чому навіть загартоване скло у душі "вибухає" без удару

Випадки, коли скло у душовій кабіні раптово розсипається на дрібні уламки, трапляються не так вже й рідко. Люди часто описують це як "вибух" – гучний звук, після якого загартоване скло буквально розлітається по ванній кімнаті. Але чому так стається?

Фахівці ABC 10 news пояснюють: причина не в містичних явищах, а у властивостях самого матеріалу та помилках монтажу.

У більшості душових кабін використовується загартоване скло. Воно значно міцніше за звичайне, але має одну особливість: при пошкодженні розсипається на дрібні фрагменти. Це зроблено з міркувань безпеки – щоб уникнути великих гострих уламків. Втім, якщо в склі є навіть мікроскопічний дефект, внутрішня напруга може з часом спричинити раптове руйнування. Іноді це стається без видимого зовнішнього впливу.

Чому скло може вибухнути?

Одна з найпоширеніших причин – різкий контраст температур . Гарячий душ у холодному приміщенні створює напруження в матеріалі. Якщо скло встановлено з порушенням технології або має мікротріщини, цього може бути достатньо для руйнування. Особливо ризик зростає взимку, коли ванна кімната недостатньо прогріта.

Помилки під час встановлення – ще один фактор ризику. Якщо кріплення затягнуті надто сильно або скло стикається з жорсткими металевими елементами без захисних прокладок, у місцях тиску накопичується напруга. Згодом навіть незначний удар дверцят або легкий перекіс конструкції може спровокувати "ефект вибуху".

Краї загартованого скла – найуразливіше місце. Навіть невеликий удар металевим предметом, пляшкою шампуню чи насадкою душу може залишити мікропошкодження. Руйнування при цьому може статися не одразу, а через кілька днів або тижнів.

Хоча це трапляється рідко, іноді причиною стає виробничий дефект. Наприклад, потрапляння сторонніх частинок у структуру скла під час виготовлення. Такі дефекти не завжди помітні неозброєним оком.



Чому скло у душовій може вибухнути / Фото Unsplash

Як зменшити ризик?

Фахівці видання The Spruce радять:

обирати сертифіковане загартоване або триплекс-скло;

довіряти монтаж лише професіоналам;

уникати різких перепадів температур;

регулярно перевіряти кріплення та ущільнювачі;

не допускати ударів по краях панелей.

