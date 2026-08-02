Новобудова чи вторинка: де ремонт "з'їсть" більше грошей – відповідь здивує багатьох

Вибираючи квартиру, покупці зазвичай порівнюють район, планування, площу та ціну. Проте є ще один фактор, який здатен суттєво вплинути на загальний бюджет, – вартість ремонту. Саме вона нерідко змушує власників переглядати свої фінансові плани вже після купівлі житла.

24 Канал проаналізував та дослідив це питання, аби все ж дати відповідь на питання, де ремонт буде коштувати менше. У соцмережах власники квартир зазначають, що у більшості випадків ремонт у новобудові обходиться дешевше, ніж у квартирі на вторинному ринку.

Чому ремонт у новобудові часто вигідніший?

На перший погляд квартира на вторинному ринку здається більш готовою до життя. Там уже можуть бути шпалери, плитка, сантехніка чи навіть меблі. Але якщо нові власники планують сучасний ремонт "під себе", більшість старого оздоблення доводиться повністю демонтувати. І це одразу збільшує бюджет.

У новобудові ж власники фактично починають із "чистого аркуша". Не потрібно витрачати кошти на:

демонтаж старих матеріалів,

вивезення будівельного сміття,

виправлення помилок попередніх господарів.

Блогерка yustinadromova_, яка ділиться порадами про ремонт та облаштування оселі, каже: одна з найпоширеніших статей витрат у квартирах вторинного фонду – демонтаж старої стяжки. Часто це необхідно, якщо власники хочуть встановити систему теплої підлоги або повністю змінити конструкцію підлоги.

Крім того, у старих квартирах нерідко виникає потреба демонтувати або переносити стіни, щоб отримати сучасніше планування. Усе це означає додаткові витрати на роботу майстрів, вивезення сміття та нові будівельні матеріали.

Ще один дорогий етап ремонту на вторинному ринку – встановлення нових вікон. У багатьох квартирах вони вже морально або фізично застаріли, погано утримують тепло чи не відповідають сучасним вимогам до енергоефективності. Іноді заміни потребує не лише вікно, а й балконний блок або навіть повне скління балкона чи лоджії. Такі роботи можуть коштувати десятки тисяч гривень і суттєво впливають на загальний бюджет ремонту.

Які ще є приховані витрати?

Ще одна причина, через яку ремонт у старому житлі може виявитися значно дорожчим, – заміна інженерних мереж. У квартирах вторинного ринку власники часто змушені повністю оновлювати електропроводку, водопровідні труби, каналізацію та інші комунікації. Це питання не лише комфорту, а й безпеки.

Де ремонт буде коштувати менше: дивіться відео

Чи все так "безхмарно" у новобудовах?

Але й новобудова не завжди дешевша Водночас експерти наголошують: універсальної відповіді не існує. Якщо квартира на вторинному ринку вже має якісний сучасний ремонт, який повністю влаштовує нових власників, витрати можуть бути мінімальними.

Натомість квартири в новобудовах нерідко продаються без будь-якого оздоблення. У такому випадку власникам доведеться виконувати всі роботи з нуля: від вирівнювання стін і підлоги до встановлення сантехніки, дверей, освітлення та кухні.

Що врахувати перед купівлею?

Фахівці радять оцінювати не лише вартість самої квартири, а й майбутні витрати на її облаштування. Перед купівлею вторинного житла варто уважно перевірити:

стан електропроводки;

якість водопровідних і каналізаційних труб;

вік і стан вікон;

рівність підлоги;

необхідність перепланування.

Якщо більшість із цих елементів потребують заміни, загальна вартість ремонту може виявитися значно вищою, ніж у новобудові. Саме тому нове житло часто стає економічно вигіднішим варіантом для тих, хто все одно планує робити ремонт "з нуля".