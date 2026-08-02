24 Канал проанализировал и изучил этот вопрос, чтобы все-таки ответить на вопрос, где ремонт обойдется дешевле. В соцсетях владельцы квартир отмечают, что в большинстве случаев ремонт в новостройке обходится дешевле, чем в квартире на вторичном рынке.

Почему ремонт в новостройке часто выгоднее?

На первый взгляд квартира на вторичном рынке кажется более готовой к проживанию. Там уже могут быть обои, плитка, сантехника или даже мебель. Но если новые владельцы планируют современный ремонт "под себя", большую часть старой отделки приходится полностью демонтировать. А это сразу увеличивает бюджет.

В новостройке же владельцы фактически начинают с "чистого листа". Не нужно тратить средства на:

демонтаж старых материалов,

вывоз строительного мусора,

исправление ошибок предыдущих хозяев.

Блогерша yustinadromova_, которая делится советами по ремонту и обустройству дома, говорит: одна из самых распространенных статей расходов в квартирах вторичного фонда – демонтаж старой стяжки. Часто это необходимо, если владельцы хотят установить систему теплого пола или полностью изменить конструкцию пола.

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Кроме того, в старых квартирах нередко возникает необходимость демонтировать или переносить стены, чтобы получить более современную планировку. Все это означает дополнительные расходы на работу мастеров, вывоз мусора и новые строительные материалы.

Еще один дорогостоящий этап ремонта на вторичном рынке – установка новых окон. Во многих квартирах они уже морально или физически устарели, плохо удерживают тепло или не соответствуют современным требованиям к энергоэффективности. Иногда замены требует не только окно, но и балконный блок или даже полное остекление балкона или лоджии. Такие работы могут стоить десятки тысяч гривен и существенно влияют на общий бюджет ремонта.

Какие еще есть скрытые расходы?

Еще одна причина, что ремонт в старом жилье может оказаться значительно дороже, – замена инженерных сетей. В квартирах вторичного рынка владельцы часто вынуждены полностью обновлять электропроводку, водопроводные трубы, канализацию и другие коммуникации. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности.

Где ремонт обойдется дешевле: смотрите видео

Все ли так "безоблачно" в новостройках?

Но и новостройка не всегда дешевле. В то же время эксперты отмечают: универсального ответа не существует. Если квартира на вторичном рынке уже имеет качественный современный ремонт, который полностью устраивает новых владельцев, расходы могут быть минимальными.

Зато квартиры в новостройках нередко продаются без какой-либо отделки. В таком случае владельцам придется выполнять все работы с нуля: от выравнивания стен и пола до установки сантехники, дверей, освещения и кухни.

Что учесть перед покупкой?

Специалисты советуют оценивать не только стоимость самой квартиры, но и будущие расходы на ее обустройство. Перед покупкой вторичного жилья стоит внимательно проверить:

состояние электропроводки;

качество водопроводных и канализационных труб;

возраст и состояние окон;

ровность пола;

необходимость перепланировки.

Если большинство из этих элементов требуют замены, общая стоимость ремонта может оказаться значительно выше, чем в новостройке. Именно поэтому новое жилье часто становится более экономически выгодным вариантом для тех, кто все равно планирует делать ремонт "с нуля".