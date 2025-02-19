Не викидайте старі форми для печива: як їх перетворити на стильний декор для кухні

Старі металеві форми для печива часто можна знайти у коморі вдома, у комісійних магазинах або на гаражних розпродажах. Після того як печиво з'їдене, ці банки нерідко використовуються для зберігання дрібниць, шиття чи аптечок.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, їх можна перепрофілювати ще у стильний і функціональний предмет декору для кухні. Один із найцікавіших способів — перетворити кришку форми для печива на підвісну табличку з гачками. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Як з форми для печива зробити декор

Цей простий проєкт можна адаптувати під будь-який стиль інтер’єру. Готовий виріб стане чудовим місцем для підвішування рушників, фартухів чи кухонного начиння. Його також можна використовувати як вішалку для ключів у коридорі.

Для створення такої таблички знадобляться клейовий пістолет, бавовняна або джутова мотузка, гачки, декоративні елементи на ваш смак.

Першим кроком відокремте кришку від банки. Якщо хочете, дно також можна використати для створення цукерниці або маленької скарбнички для декоративних елементів.

Як переробити форму з печива: дивіться відео

Далі нанесіть клей у центр кришки й прикладіть кінець мотузки. Починайте закручувати її у вигляді спіралі, поступово закріплюючи гарячим клеєм. У нижній частині вкрутіть два мінігачки.

Потім приклейте ще один шматок мотузки зверху, щоб табличку можна було повісити на стіну.

Тим часом для естетичного вигляду напишіть на поверхні таблички миле повідомлення бавовняним шпагатом, прикрасьте її штучними квітами, намистинами або ксилографічними малюнками. За бажанням можна використовувати мішковину, мереживо або зробити декупаж.

Цей стильний і креативний декор додасть вашій кухні затишку та оригінальності. Крім того, ви зможете надати нове життя старим речам, створивши щось унікальне своїми руками.