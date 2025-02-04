Омріяне місце для фанатів: як зараз виглядає культовий дім з "Щоденників вампіра"

Через 16 років після виходу першої серії "Щоденники вампіра" не втрачають своєї актуальності та мають чималий фендом. І до сьогодні тисячі фанатів по всьому світу мріють відвідати культові локації з серіалу, однією з яких є маєток Локвудів.

До сьогодні двері цього дому відкриті для фанатів, а кожен охочий може легко забронювати собі кімнату за допомогою популярних сервісів. Як зараз виглядає культовий особняк з серіалу "Щоденники вампіра" – повідомляє 24 Канал.

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Культовий дім з "Щоденників вампіра"

Захоплива історія про двох братів-вампірів та Елену Гілберт підкорила мільйони сердець ще з першої серії, яка вийшла на екрани у 2009 році. Містичний драматичний серіал радував шанувальників новими епізодами до 2017 року, але й до сьогодні "Щоденники вампіра" не втрачають своєї актуальності. Крім того, серіал має чималий фендом, який навіть у 2025 році мріє відвідати культові локації "Щоденників вампіра".

Більшу частину серіалу знімали у місті Ковінгтон, штат Джорджія. Саме тут можна побачити культові місця та будинки героїв серіалу. Одним із найулюбленіших місць фанатів є маєток Локвудів. Саме тут відбуваються події 1864 року, коли братам Сальваторе було лише 17 років. Тут вони познайомилися з Кетрін, яка зачарувала юнаків своєю красою.

Як виглядає маєток Локвудів з "Щоденників вампіра" зараз: дивіться відео

Насправді, особняк Локвудів – це сучасний готель під назвою Twelve Oaks Bed & Breakfast. Його може відвідати будь-хто, адже двері завжди відчинені для відвідувачів. Ба більше, всередині можна побачити вбрання головних героїв "Щоденників вампіра", а інтер'єр доповнюють світлини Кетрін, Елени та братів Сальваторе – Стевана та Деймона.

Що зараз з будинком, у якому жили брати Сальваторе

Стефан та Деймон Сальваторе у Містик-Фоллс жили у розкішному маєтку. Втім, нині культового дому з "Щоденників вампіра" не існує. Так, у 2015 році дім, який підкорював шанувальників у серіалі, знесли. Нині на тому місці побудували невеличке котеджне містечко. Що стосується дому Елени Гілберт, то це приватна резиденція. У 2012 році дім виставляли на продаж, і інших повідомлень про його долю немає. Фанати можуть лише поглянути, як зараз виглядає дім, однак потрапити всередину неможливо.

Відомо, що елегантний готель був збудований у 1836 році й постійно приймає шанувальників серіалу, для яких вже створені денні екскурсії околицями. Кімнати оформлені у стилі кожного з братів, а також є одна спільна. На стіні й досі висять підписи засновників міста Містик-Фоллс.

Всередині культового дому "Щоденників вампіра": дивіться відео

До слова, розташований готель за адресою: 2176 Monticello St, SW Covington, Georgia.

Раніше у мережі показали, як зараз виглядає дім Белли Свон із саги "Сутінки". Будинок навіть через 16 років залишається туристичною перлиною, а всі можливі відвідування заброньовані аж до листопада 2026 року.