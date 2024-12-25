Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Airbnb.

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Як за 16 років змінився дім із "Сутінків"

Затишний двоповерховий будинок 1930-х років під назвою Twilight Swan House розташований на березі річки у містечку Сент-Геленс, США. Цікаво, що за 16 років, з часів прем'єри першого фільму "Сутінки" у 2008 році він практично не змінився.

Фанати саги називають його "Сутінний лебединий будинок", Ззовні він має той же фасад, ті ж двері і вікна. Здається, будинок просто застиг у часі.



Twilight Swan House / Фото Airbnb

Всередині будинок також майже не змінився. Власники Ембер і Дін зберегли меблі, а також холодні відтінки в інтер'єрі. Ба більше, спальня Белли Свон, яку зіграла Крістен Стюарт, залишилася незмінною.

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Ймовірно, саме унікальний інтер'єр, який не змінився з часу прем'єру стрічки й підкорює туристів з усього світу.

Дім Белли та Чарлі Свон – більше у галереї

Власники говорять, що дім не втрачає своєї актуальності протягом останніх 6 років. Що найцікавіше, на сайті Airbnb будинок Белли Свон заброньований до листопада 2026 року. До слова, вартість оренди будинку сягає від 380 до 450 доларів за ніч. Ціна залежить від дня тижня, коли хочуть приїхати фанати.