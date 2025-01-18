Приголомшливе перетворення: дівчина показала, як зробила з порожнього горища гардероб

Відео, що демонструє трансформацію порожнього горища на стильну гардеробну, стало справжнім хітом у тікток.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, публікація 27-річної медсестри-анестезіологині Корі Джеймс набрала понад 3,1 мільйона переглядів і викликала бурхливу реакцію. Як виглядає простір, що створила дівчина, розповідаємо далі.

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Як дівчина перетворила горище на гардероб

Горище площею близько 46 квадратних метрів у будинку Корі могло б стати спальнею або офісом. Однак дівчина обрала інший шлях. Вона перетворила простір на гардеробну, пояснюючи свій вибір любов’ю до моди та зручним розташуванням приміщення – прямо над основною спальнею.

На кадрах ролика, яким вона поділилась у тікток, видно, як порожнє горище зі стінами кремового кольору та килимовим покриттям перетворюється на стильну гардеробну. Підлога більше не вкрита килимом – замість нього з’являється білий мармур. Уздовж стін також додаються шафи, у центрі кімнати розташовується комод, а біля входу – дзеркало та стіл.

Як виглядає гардероб на горищі: дивіться відео

Мій коханий перетворив мансарду на розкішну гардеробну моєї мрії. Я дуже щаслива з того, який результат вийшов,

– поділилась Джеймс.

Гардеробна дівчини викликала чимало емоції серед глядачів. "Абсолютно чудово", "Шафа мрії", "Це приголомшливо!", – писали люди.

Проте були й критичні коментарі. Деякі користувачі вважають, що простір можна було б використати більш практично. Наприклад, один з них зазначив, що це міг би бути чудовий куточок для читання.

Водночас Корі Джеймс переконана, що було кращим рішенням для неї зазначає, що попереду ще кілька вдосконалень. Зокрема, вона планує встановити шафи врівень зі стіною, додати направляючі для сходів і, можливо, пофарбувати їх.