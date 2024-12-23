Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, авторка відео, користувачка @lxxndaa_, опублікувала ролик, що зібрав понад 16,6 мільйона переглядів. Як виглядає помешкання, яке створює жінка, розповідаємо далі.

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Як жінка перетворює підвал на житло для дочок

У вірусному відео жінки показано процес трансформації порожнього підвалу на повноцінний житловий простір. Квартира має кілька кімнат та обладнана кухнею, ванною, холодильниками та іншими побутовими приладами, формуючи комфортне середовище для дівчат.

Мама пояснює, що одна з її дочок навчається в коледжі, а інша ще ходить до середньої школи.

Вони все ще діти. Мені й на думку не спало стягувати з них орендну плату. Одного дня вони заплатять орендну плату, але це буде не зі мною,

– каже вони.

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Жінка також зауважує, що її старша дочка працює, паралельно навчаючись на медсестру, тож мати допомагає їй керувати її рахунком із заощадженнями, щоб закласти фінансовий фундамент для майбутнього.

Користувачі тікток, які побачили ролик, були захоплені жестом матері та масштабом простору, який вона створила для своїх дітей.

"Квартирка? Це зовсім інший будинок!", "Мрію зробити це для своєї дівчинки. Мені потрібно багато заощадити на будинок із підвалом", "Нова американська мрія! Три рівні для трьох поколінь", – писали люди.