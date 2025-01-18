Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, публикация 27-летней медсестры-анестезиолога Кори Джеймс набрала более 3,1 миллиона просмотров и вызвала бурную реакцию. Как выглядит пространство, что создала девушка, рассказываем далее.

К теме Мама создает новую квартиру для дочерей в подвале: видео захватило соцсети

Как девушка превратила чердак в гардероб

Чердак площадью около 46 квадратных метров в доме Кори мог бы стать спальней или офисом. Однако девушка выбрала другой путь. Она превратила пространство в гардеробную, объясняя свой выбор любовью к моде и удобным расположением помещения – прямо над основной спальней.

На кадрах ролика, которым она поделилась в тикток, видно, как пустой чердак со стенами кремового цвета и ковровым покрытием превращается в стильную гардеробную. Пол больше не покрыт ковром – вместо него появляется белый мрамор. Вдоль стен также добавляются шкафы, в центре комнаты располагается комод, а у входа – зеркало и стол.

Как выглядит гардероб на чердаке: смотрите видео

Мой любимый превратил мансарду в роскошную гардеробную моей мечты. Я очень счастлива с того, какой результат получился,

– поделилась Джеймс.

Гардеробная девушки вызвала немало эмоций среди зрителей. "Совершенно замечательно", "Шкаф мечты", "Это потрясающе!", – писали люди.

Однако были и критические комментарии. Некоторые пользователи считают, что пространство можно было бы использовать более практично. Например, один из них отметил, что это мог бы быть замечательный уголок для чтения.

В то же время Кори Джеймс убеждена, что было лучшим решением для нее отмечает, что впереди еще несколько усовершенствований. В частности, она планирует установить шкафы вровень со стеной, добавить направляющие для лестницы и, возможно, покрасить их.