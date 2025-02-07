Отримав друге життя: дівчина купила потворний туалетний столик та змінила його до невпізнання

Вибір меблів і декору може бути непростим завданням, особливо якщо ви маєте чітке уявлення про те, що шукаєте. Однак одна жінка довела, що інколи найкращим рішенням може стати придбання найнесподіванішого предмета.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Джессіка Мей Сміт зі США знайшла старий туалетний столик, пофарбований у яскравий жовтий колір, і замість того, щоб пройти повз, вирішила дати йому нове життя. Як змінились меблі, розповідаємо далі.

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Як дівчина подарувала меблям другий шанс

Коли 36-річна Джессіка побачила старий туалетний столик у фейсбук за 50 доларів, вона миттєво відчула до нього потяг. Попри поганий стан меблів, вона знала, що за шарами фарби приховується щось цікаве. Дівчина захоплюється реставрацією старих меблів і отримує величезне задоволення від відновлення їхньої оригінальної краси.

Я знала, що це буде непросто, але мене завжди приваблює можливість зняти стару фарбу й побачити, що знаходиться під нею. Це свого роду гра для мене,

– поділилася Джессіка.

Коли столик прибув до неї, його стан виявився гіршим, ніж очікувалося: розхитані декоративні елементи, зламані шухляди та пошкоджена фанера. Реставрація зайняла 15 годин протягом чотирьох днів.

Джессіка видалила більшість оригінальної фанери та шпону, шліфувала поверхню і знімала численні шари фарби. Жовта фарба легко піддалася, однак ґрунтовка під нею вимагала більше зусиль.

Як дівчина відновила старі меблі: дивіться відео

В один момент їй хотілося здатися, але несподівана знахідка – фірмовий знак виробника 1970-х років – надихнула її продовжувати.

Це один із найбільш унікальних предметів, які мені доводилося реставрувати. І, безумовно, це один із найбільш задовільних результатів "до і після",

– каже дівчина.

Після завершення роботи туалетний столик виглядає кардинально інакше: він отримав стильний колір червоного дерева та латунну фурнітуру, а від жовтої фарби не залишилося й сліду.

Сміт планує продати його, сподіваючись, що він стане частиною нового інтер’єру та прослужить ще багато років.

Своїм досягненням Джессіка також поділилась у тікток, де відео миттєво стало вірусним, набравши понад 1,8 мільйона переглядів і 180 тисяч лайків. Глядачі залишили понад 850 коментарів, захоплюючись перетворенням.