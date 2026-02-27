Не білий і не чорний: який колір підходить для будь-якого інтер'єру

Після кількох сезонів, коли інтер'єри балансували між нейтральними тонами та яскравими акцентами, один колір здобув особливу популярність і став безпрограшним вибором для будь-якого простору.

Як пише Castle Home, мовиться про м'який оливково-зелений, або, точніше, трендовий відтінок шавлійно-зеленого, який останні місяці домінує у світових інтер'єрах.

Дивіться також Це катастрофа: які кольори в інтер'єрі ніколи не можна поєднувати

Від скандинавських квартир до середземноморських осель – цей колір створює відчуття тепла, спокою та позачасової естетики. У соцмережах дизайнери та lifestyle-креатори дедалі частіше називають зелений "новим нейтральним".

Чому цей відтінок став таким популярним?

На відміну від класичних білого, бежевого чи сірого, оливково-зелений додає глибини та характеру, залишаючись при цьому стриманим і легко поєднуючись з будь-яким стилем декору. Протягом століть зелений асоціювався з природою, балансом і спокоєм – якості, які сьогодні особливо цінуються в інтер'єрі.

Шавлія та оливка, на відміну від насичених зелених, звучать вишукано і ненав'язливо. Завдяки цьому колір однаково добре виглядає як у сучасних мінімалістичних, так і у класичних або сільських просторах.

Приклад оливково-зеленого в інтер'єрі / Фото Pinterest

Як пише Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, зелений розташований у центрі спектра і природно заспокоює зір. В інтер'єрі він не домінує, а створює візуальний баланс. Особливо гармонійно оливково-зелений поєднується з натуральними матеріалами – деревом, каменем, льоном – та металевими елементами на кшталт латуні чи бронзи.

Ще одна перевага відтінку – його багатофункціональність. На стінах він додає тепла без перевантаження простору, а в деталях – диванах, кухонних фасадах, шторах чи декоративних предметах – створює продуманий, але стриманий акцент. Така гнучкість робить його ідеальним для оновлення інтер'єру без радикальних змін.

Чи надовго з нами цей колір?

На відміну від швидкоплинних трендових кольорів, оливково-зелений має позачасовий характер. Він не прив'язаний до сезону чи стилю, тому є довгостроковою інвестицією у комфорт і гармонію дому. Навіть якщо ви не готові до масштабних змін, можна почати з невеликих деталей – подушок, ваз, постільної білизни або одного предмета меблів. Впевненість у його універсальності прийде дуже швидко.

Який колір здатен зіпсувати інтер'єр?

Раніше ми писали, що синій колір на кухні може пригнічувати апетит, оскільки асоціюється з непридатністю їжі. Дизайнери рекомендують використовувати теплі кольори, такі як помаранчевий, жовтий та червоний, які стимулюють апетит і створюють затишок.