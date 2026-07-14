Один колір може зіпсувати весь ремонт: дизайнери розповіли, яких відтінків краще уникати

Вибір кольору для стін може суттєво вплинути на вигляд і атмосферу оселі. Дизайнери інтер'єру застерігають, що деякі популярні ще кілька років тому відтінки поступово виходять із моди та можуть зробити приміщення візуально темнішим і менш затишним.

Які кольори не варто використовувати в інтер'єрі?

Як повідомляє Express, експерти радять з обережністю ставитися до окремих відтінків рожевого, зокрема приглушених сіруватих і "каламутних" рум'яних тонів. За їхніми словами, такі кольори недостатньо відбивають природне світло, через що кімната може здаватися меншою, темнішою та втрачати відчуття простору.

Крім того, дизайнери не рекомендують захоплюватися яскраво-рожевими стінами. Хоча такі рішення можуть виглядати ефектно одразу після ремонту, вони швидко набридають і втрачають актуальність, адже належать до короткочасних інтер'єрних трендів.



Які кольори не варто використовувати в інтер'єрі / Фото Pinterest

Що радять дизайнери?

Натомість фахівці радять звернути увагу на теплі світлі відтінки. Зокрема, гарним вибором можуть стати ніжні персикові або кремові кольори з теплим підтоном. Вони:

краще відбивають світло,

візуально розширюють простір,

легко поєднуються з різними стилями інтер'єру.

Експерти також наголошують, що перед фарбуванням варто протестувати обраний відтінок безпосередньо на стіні. Один і той самий колір може по-різному виглядати залежно від освітлення, розміру кімнати та часу доби, тому остаточне рішення краще ухвалювати після кількох днів спостережень.

За словами дизайнерів, головне правило сучасного ремонту – обирати кольори, які залишатимуться комфортними для життя протягом тривалого часу, а не лише відповідатимуть швидкоплинним модним тенденціям.

Раніше ми писали, що зараз набирає популярності новий тренд, що має назву "теплий мінімалізм". Він поєднує простоту з домашнім затишком, замінюючи холодні відтінки натуральними матеріалами і теплими кольорами.