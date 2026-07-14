Какие цвета не стоит использовать в интерьере?

Как сообщает Express, эксперты советуют с осторожностью относиться к отдельным оттенкам розового, в частности к приглушенным сероватым и "мутным" румяным тонам. По их словам, такие цвета недостаточно отражают естественный свет, из-за чего комната может казаться меньше, темнее и терять ощущение пространства.

Кроме того, дизайнеры не рекомендуют увлекаться ярко-розовыми стенами. Хотя такие решения могут выглядеть эффектно сразу после ремонта, они быстро надоедают и теряют актуальность, ведь относятся к кратковременным интерьерным трендам.



Какие цвета не стоит использовать в интерьере / Фото Pinterest

Что советуют дизайнеры?

Вместо этого специалисты советуют обратить внимание на теплые светлые оттенки. В частности, хорошим выбором могут стать нежные персиковые или кремовые цвета с теплым подтоном. Они:

лучше отражают свет,

визуально расширяют пространство,

легко сочетаются с различными стилями интерьера.

Эксперты также отмечают, что перед покраской стоит протестировать выбранный оттенок непосредственно на стене. Один и тот же цвет может по-разному выглядеть в зависимости от освещения, размера комнаты и времени суток, поэтому окончательное решение лучше принимать после нескольких дней наблюдений.

По словам дизайнеров, главное правило современного ремонта – выбирать цвета, которые будут оставаться комфортными для жизни в течение длительного времени, а не просто соответствовать мимолетным модным тенденциям.

Ранее мы писали, что сейчас набирает популярность новый тренд под названием "теплый минимализм". Он сочетает простоту с домашним уютом, заменяя холодные оттенки натуральными материалами и теплыми цветами.