Не фарбуйте стіни в ці кольори: які відтінки вже за рік виглядають застарілими

Під час ремонту багато хто обирає кольори інтер'єру емоційно – орієнтуючись на тренди або ефект "подобається з першого погляду". Проте дизайнери все частіше попереджають: деякі модні відтінки швидко втрачають актуальність і можуть викликати так звану "кольорову втому", коли інтер'єр починає психологічно перевантажувати вже через кілька місяців.

Як пише Homes & Gardens, серед кольорів, які швидко виглядають "втомленими", – відтінки, які ще донедавна були на піку популярності.

Експерти відзначають, що довгостроковий комфорт у просторі залежить не лише від моди, а й від стабільності сприйняття кольору в різному освітленні та його поєднання з матеріалами.

Які кольори найчастіше розчаровують у реальних інтер'єрах?

Запилена троянда (dusty rose)

Популярний рожевий відтінок часто виглядає м'яко і затишно, але може різко змінюватися залежно від освітлення – від ніжного до тьмяного та "бруднуватого".



Темно-смарагдовий на всіх стінах

За даними дизайнерів, глибокі зелені тони краще працюють як акценти, адже у великих об'ємах можуть візуально "з'їдати" світло в кімнаті.



Теракотовий

Попри популярність у Pinterest-трендах, насичені теплі відтінки можуть швидко перевантажувати простір, якщо використовуються без балансу.



Greige (сіро-бежевий)

Хоча цей колір довго вважався універсальним, деякі дизайнери відзначають, що він може виглядати "плоско" або "брудно" у слабкому освітленні.



Лавандовий

Пастельний фіолетовий часто працює добре в малих дозах, але на великих площах може виглядати надто нав'язливо або декоративно нестабільно.



Чому ці кольри з часом виглядають втомленими?

На це є кілька причин. По перше, ефект перенасичення та звикання. Кольори на кшталт запиленої троянди, смарагдового чи лавандового часто обирають через сильний емоційний імпульс: вони здаються стильними, "інстаграмними" і виразними.

Але коли людина живе з ними щодня, мозок поступово перестає сприймати їх як щось особливе. Те, що спочатку виглядало свіжо й "вау", починає відчуватися як постійний візуальний шум або навіть перевантаження.

Друга причина – поведінка кольору в реальному житті. На фото чи зразках ці відтінки виглядають ідеально, але в квартирі вони постійно взаємодіють зі світлом, меблями та текстурами. Наприклад, складні кольори (greige, dusty rose) можуть "брудніти" при теплому або слабкому освітленні, а насичені тони (смарагдовий, теракотовий) – "з'їдати" світло і робити простір важчим.

Раніше ми писали, що дизайнери просто в захваті від кольору тауп для інтер'єру. Все через його здатність адаптуватися до різного освітлення, поєднуючи сірі і бежеві тони.