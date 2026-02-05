Це повний несмак: які речі не варто розміщувати на кухні
- Великі круглі столи та замалі килимки під стільцями можуть вплинути на комфорт та зручність кухні.
- Одноманітний обідній гарнітур та неправильно підібрані кольори можуть зробити інтер'єр безособовим та непрактичним.
Кухня – це місце зустрічей з родиною та друзями, де створюються теплі спогади за вечерею. Однак навіть у затишному просторі неправильне розміщення меблів або декоративних елементів може зіпсувати комфорт і гармонію.
Дизайнери інтер'єрів The Spruce розповіли, які помилки найчастіше зустрічаються і чого варто уникати.
Дивіться також Кінець ери розкладних диванів: чому люди все частіше відмовляють від них у вітальні
Які помилки частіше за все зустрічаються на кухні?
- Надто великий круглий стіл
Круглий стіл може створювати відчуття затишку, але якщо його діаметр перевищує 1,8 метра, передати страви або спілкуватися з усіма гостями буде важко. Менший стіл допоможе зберегти комфорт і зручність для всіх за столом.
- Замалий килимок під стільцями
Якщо килимок не покриває всі ніжки стільців, він робить кімнату меншою та сегментованою. Дизайнерка Крістіна Кім радить обирати килим, який забезпечує достатньо місця для пересування стільців і виглядає пропорційно.
- Неправильна форма столу
Форма столу повинна відповідати формі кімнати. Еллі Мроз радить враховувати квадратну, овальну або прямокутну форму, щоб забезпечити пропорції і достатньо місця для пересування.
Занадто великий обідній стіл не створює відчуття затишку / Фото Pinterest
- Одноманітний обідній гарнітур
Використання лише одного комплекту меблів робить інтер'єр безособовим. Комбінуйте старовинні, вінтажні та сучасні предмети, щоб додати кімнаті індивідуальності та зробити інтер'єр цікавим.
- Вбудовані сидіння та лавки
Банкетні сидіння або вбудовані лавки виглядають стильно, але не забезпечують гнучкості для розміщення гостей.
Вбудовані лавки виглядають не актуально / Фото Pinterest
Експерти Ideal Home зазначають, що важливо уникати невдалих рішень у кухонному дизайні, включно з елементами, які не приділяють увагу функціональності простору. Серед частих помилок зустрічаються:
- непродумані планування,
- надлишкові шафи,
- невдале зонування та інше, що може впливати на зручність.
Які кольори краще не використовувати на кухні?
- Дизайнери не рекомендують використовувати на кухні яскраво-червоний, чорний та яскраво-жовтий кольори. Вони впливають на затишок та практичність простору.
- Натомість дизайнери пропонують використовувати більш приглушені відтінки та акценти, які поєднуються з натуральними матеріалами і світлими кольорами.