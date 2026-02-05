Це повний несмак: які речі не варто розміщувати на кухні

Кухня – це місце зустрічей з родиною та друзями, де створюються теплі спогади за вечерею. Однак навіть у затишному просторі неправильне розміщення меблів або декоративних елементів може зіпсувати комфорт і гармонію.

Дизайнери інтер'єрів The Spruce розповіли, які помилки найчастіше зустрічаються і чого варто уникати.

Які помилки частіше за все зустрічаються на кухні?

Надто великий круглий стіл

Круглий стіл може створювати відчуття затишку, але якщо його діаметр перевищує 1,8 метра, передати страви або спілкуватися з усіма гостями буде важко. Менший стіл допоможе зберегти комфорт і зручність для всіх за столом.

Замалий килимок під стільцями

Якщо килимок не покриває всі ніжки стільців, він робить кімнату меншою та сегментованою. Дизайнерка Крістіна Кім радить обирати килим, який забезпечує достатньо місця для пересування стільців і виглядає пропорційно.

Неправильна форма столу

Форма столу повинна відповідати формі кімнати. Еллі Мроз радить враховувати квадратну, овальну або прямокутну форму, щоб забезпечити пропорції і достатньо місця для пересування.



Занадто великий обідній стіл не створює відчуття затишку / Фото Pinterest

Одноманітний обідній гарнітур

Використання лише одного комплекту меблів робить інтер'єр безособовим. Комбінуйте старовинні, вінтажні та сучасні предмети, щоб додати кімнаті індивідуальності та зробити інтер'єр цікавим.

Вбудовані сидіння та лавки

Банкетні сидіння або вбудовані лавки виглядають стильно, але не забезпечують гнучкості для розміщення гостей.



Вбудовані лавки виглядають не актуально / Фото Pinterest

Експерти Ideal Home зазначають, що важливо уникати невдалих рішень у кухонному дизайні, включно з елементами, які не приділяють увагу функціональності простору. Серед частих помилок зустрічаються:

непродумані планування,

надлишкові шафи,

невдале зонування та інше, що може впливати на зручність.

Які кольори краще не використовувати на кухні?