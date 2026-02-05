Укр Рус
5 лютого, 16:50
Це повний несмак: які речі не варто розміщувати на кухні

Альона Гогунська
Основні тези
  • Великі круглі столи та замалі килимки під стільцями можуть вплинути на комфорт та зручність кухні.
  • Одноманітний обідній гарнітур та неправильно підібрані кольори можуть зробити інтер'єр безособовим та непрактичним.

Кухня – це місце зустрічей з родиною та друзями, де створюються теплі спогади за вечерею. Однак навіть у затишному просторі неправильне розміщення меблів або декоративних елементів може зіпсувати комфорт і гармонію.

Дизайнери інтер'єрів The Spruce розповіли, які помилки найчастіше зустрічаються і чого варто уникати.

Які помилки частіше за все зустрічаються на кухні?

  • Надто великий круглий стіл 

Круглий стіл може створювати відчуття затишку, але якщо його діаметр перевищує 1,8 метра, передати страви або спілкуватися з усіма гостями буде важко. Менший стіл допоможе зберегти комфорт і зручність для всіх за столом.

  • Замалий килимок під стільцями 

Якщо килимок не покриває всі ніжки стільців, він робить кімнату меншою та сегментованою. Дизайнерка Крістіна Кім радить обирати килим, який забезпечує достатньо місця для пересування стільців і виглядає пропорційно.

  • Неправильна форма столу 

Форма столу повинна відповідати формі кімнати. Еллі Мроз радить враховувати квадратну, овальну або прямокутну форму, щоб забезпечити пропорції і достатньо місця для пересування. 


Занадто великий обідній стіл не створює відчуття затишку / Фото Pinterest

  • Одноманітний обідній гарнітур 

Використання лише одного комплекту меблів робить інтер'єр безособовим. Комбінуйте старовинні, вінтажні та сучасні предмети, щоб додати кімнаті індивідуальності та зробити інтер'єр цікавим. 

  • Вбудовані сидіння та лавки 

Банкетні сидіння або вбудовані лавки виглядають стильно, але не забезпечують гнучкості для розміщення гостей. 


Вбудовані лавки виглядають не актуально / Фото Pinterest

Експерти Ideal Home зазначають, що важливо уникати невдалих рішень у кухонному дизайні, включно з елементами, які не приділяють увагу функціональності простору. Серед частих помилок зустрічаються: 

  • непродумані планування,
  • надлишкові шафи,
  • невдале зонування та інше, що може впливати на зручність.

Які кольори краще не використовувати на кухні?

  • Дизайнери не рекомендують використовувати на кухні яскраво-червоний, чорний та яскраво-жовтий кольори. Вони впливають на затишок та практичність простору.
  • Натомість дизайнери пропонують використовувати більш приглушені відтінки та акценти, які поєднуються з натуральними матеріалами і світлими кольорами.