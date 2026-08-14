Цей колір витісняє білий: дизайнери назвали найвдаліший відтінок для кухні

Білий колір багато років залишався одним із найпопулярніших варіантів для оформлення кухні. Його обирали за універсальність, відчуття чистоти та здатність візуально робити простір світлішим. Однак після тривалого панування білих кухонних гарнітурів дизайнери помітили зміну настроїв: власникам житла дедалі більше хочеться тепла, затишку та індивідуальності.

На зміну холодним білим інтер'єрам приходять природні відтінки – теплі сіро-бежеві тони, кольори грибів, землисті коричневі, натуральне дерево та приглушений зелений. Серед них особливо вирізняється саме зелена палітра, пише Martha Stewart.

Який колір обрати для кухні?

Дизайнери радять звернути увагу на приглушений зелений. Мовиться передусім про:

оливковий,

шавлієвий,

евкаліптовий,

моховий відтінки.

Такі кольори дозволяють знайти баланс в інтер'єрі:

додають кухні кольору, але не виглядають надто яскраво;

створюють спокійну атмосферу;

добре поєднуються з деревом, каменем та теплими нейтральними відтінками;

мають достатньо універсальний вигляд, щоб не набриднути за кілька років.

Білі кухні, безперечно, нікуди не зникнуть, проте ми помітили явний перехід до тепліших і природніших колірних палітр. Зараз я найчастіше рекомендую саме землисті оливково-зелені відтінки,

– розповіла Бріт Анхелеско, виконавча віцепрезидентка компанії ZLINE Kitchen and Bath.

Дизайнерка Джессіка Арчевал також спостерігає цю тенденцію у своїх проєктах. За її словами, люди не обов'язково повністю відмовляються від білого, а використовують приглушені зелені відтінки, щоб пом'якшити інтер'єр, зробити його теплішим та додати приміщенню характеру.

Зелені кольори виглядають стильно на кухні / Фото Pinterest

Чому зелений добре працює на кухні?

Популярність природних відтінків пов'язана не лише з трендами. Кухня давно перестала бути виключно місцем для приготування їжі – у багатьох домівках це простір для спілкування, відпочинку та зустрічей із близькими.

Приглушений зелений особливо вдалий тим, що поєднує свіжість кольору із затишком. Він нагадує про природу, але водночас не виглядає надто очевидним або декоративним.

Важливо також правильно підібрати фактури та матеріали. Зелений гарно поєднується :

натуральним або теплим деревом,

каменем,

бежевими та коричневими відтінками.

Така комбінація допомагає створити багатошаровий інтер'єр, який не залежить від одного швидкоплинного тренду. Крім того, для кухні варто обирати практичні покриття, які витримують вплив пари, вологи, бризок та частого прибирання.