На смену холодным белым интерьерам приходят естественные оттенки – теплые серо-бежевые тона, цвета грибов, землистые коричневые оттенки, натуральное дерево и приглушенный зеленый. Среди них особенно выделяется именно зеленая палитра, пишет Martha Stewart.
Какой цвет выбрать для кухни?
Дизайнеры советуют обратить внимание на приглушенный зеленый. Речь идет, прежде всего, о:
- оливковый,
- шалфейный,
- эвкалиптовый,
- моховые оттенки.
Такие цвета позволяют найти баланс в интерьере:
- придают кухне цвет, но не выглядят слишком ярко;
- создают спокойную атмосферу;
- хорошо сочетаются с деревом, камнем и теплыми нейтральными оттенками;
- выглядят достаточно универсально, чтобы не надоесть через несколько лет.
Белые кухни, безусловно, никуда не исчезнут, однако мы заметили явный переход к более теплым и естественным цветовым палитрам. Сейчас я чаще всего рекомендую именно землистые оливково-зеленые оттенки,
– рассказала Брит Анхелеско, исполнительный вице-президент компании ZLINE Kitchen and Bath.
Дизайнер Джессика Арчевал также наблюдает эту тенденцию в своих проектах. По ее словам, люди не обязательно полностью отказываются от белого, а используют приглушенные зеленые оттенки, чтобы смягчить интерьер, сделать его теплее и придать помещению характер.
Зеленые цвета стильно смотрятся на кухне / Фото Pinterest
Почему зеленый хорошо смотрится на кухне?
Популярность природных оттенков связана не только с трендами. Кухня давно перестала быть исключительно местом для приготовления пищи – во многих домах это пространство для общения, отдыха и встреч с близкими.
Приглушенный зеленый особенно удачен тем, что сочетает свежесть цвета с уютом. Он напоминает о природе, но в то же время не выглядит слишком очевидным или декоративным.
Важно также правильно подобрать фактуры и материалы. Зеленый хорошо сочетается с:
- натуральным или теплым деревом,
- камнем,
- бежевыми и коричневыми оттенками.
Такая комбинация помогает создать многослойный интерьер, который не зависит от одного мимолетного тренда. Кроме того, для кухни стоит выбирать практичные покрытия, которые выдерживают воздействие пара, влаги, брызг и частой уборки.