На смену холодным белым интерьерам приходят естественные оттенки – теплые серо-бежевые тона, цвета грибов, землистые коричневые оттенки, натуральное дерево и приглушенный зеленый. Среди них особенно выделяется именно зеленая палитра, пишет Martha Stewart.

Какой цвет выбрать для кухни?

Дизайнеры советуют обратить внимание на приглушенный зеленый. Речь идет, прежде всего, о:

оливковый,

шалфейный,

эвкалиптовый,

моховые оттенки.

Такие цвета позволяют найти баланс в интерьере:

придают кухне цвет, но не выглядят слишком ярко;

создают спокойную атмосферу;

хорошо сочетаются с деревом, камнем и теплыми нейтральными оттенками;

выглядят достаточно универсально, чтобы не надоесть через несколько лет.

Белые кухни, безусловно, никуда не исчезнут, однако мы заметили явный переход к более теплым и естественным цветовым палитрам. Сейчас я чаще всего рекомендую именно землистые оливково-зеленые оттенки,

– рассказала Брит Анхелеско, исполнительный вице-президент компании ZLINE Kitchen and Bath.

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Дизайнер Джессика Арчевал также наблюдает эту тенденцию в своих проектах. По ее словам, люди не обязательно полностью отказываются от белого, а используют приглушенные зеленые оттенки, чтобы смягчить интерьер, сделать его теплее и придать помещению характер.

Зеленые цвета стильно смотрятся на кухне / Фото Pinterest

Почему зеленый хорошо смотрится на кухне?

Популярность природных оттенков связана не только с трендами. Кухня давно перестала быть исключительно местом для приготовления пищи – во многих домах это пространство для общения, отдыха и встреч с близкими.

Приглушенный зеленый особенно удачен тем, что сочетает свежесть цвета с уютом. Он напоминает о природе, но в то же время не выглядит слишком очевидным или декоративным.

Важно также правильно подобрать фактуры и материалы. Зеленый хорошо сочетается с:

натуральным или теплым деревом,

камнем,

бежевыми и коричневыми оттенками.

Такая комбинация помогает создать многослойный интерьер, который не зависит от одного мимолетного тренда. Кроме того, для кухни стоит выбирать практичные покрытия, которые выдерживают воздействие пара, влаги, брызг и частой уборки.