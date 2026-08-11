Маленька ванна здаватиметься просторішою: рішення, яке стало трендом 2026 року

Маленька ванна кімната не обов'язково має виглядати захаращеною. У 2026 році дизайнери роблять ставку на рішення, які дозволяють одній конструкції виконувати одразу кілька функцій. Одне з них – інтегрований умивальник, де чаша та стільниця фактично утворюють єдину поверхню.

Такі моделі дедалі частіше з'являються у сучасних квартирах і готельних інтер'єрах, пише Homes and Gardens. І справа не лише у зовнішньому вигляді.

Чому звичайна раковина поступається монолітній?

У традиційній конструкції є чимало стиків – між чашею та стільницею, біля стіни, навколо змішувача. Саме в таких місцях можуть накопичуватися волога, наліт і бруд. У невеликій ванній це особливо відчутно. Що більше окремих деталей, то складніше підтримувати поверхні чистими та зберігати відчуття порядку.

Інтегрована чаша дозволяє зменшити кількість таких стиків. Умивальник плавно переходить у стільницю, тому поверхню простіше протирати та підтримувати в чистоті.

А що робити з косметикою та дрібницями?

Саме тут проявляється ще одна перевага інтегрованого умивальника. Частину стільниці навколо чаші можна використовувати для косметики, мила та інших речей, які потрібні щодня. А простір під нею – перетворити на систему зберігання.

Наприклад, там можна встановити висувні шухляди або закриту тумбу. У результаті одна конструкція замінює одразу кілька окремих елементів і допомагає не перевантажувати маленьку ванну.

Чи обов'язково обирати саме вбудований умивальник? Ні. Серед сучасних варіантів залишаються популярними й накладні раковини-чаші. Їх встановлюють поверх стільниці, а форма може бути круглою, овальною або асиметричною. Такий умивальник часто стає головним акцентом у ванній кімнаті. Тут уже можна більше експериментувати з формою, матеріалом і кольором.



Інтегрований умивальник / Фото Pinterest

Які кольори та матеріали зараз обирають?

Білий залишається класичним варіантом, однак сучасні інтер'єри дедалі частіше звертаються до спокійних природних відтінків. Серед них – бежевий, пісочний, графітовий, сірий і кам'яний. Для більш ефектного вигляду обирають також тонкостінні моделі з композитних матеріалів. У дорожчих інтер'єрах можна зустріти натуральний мармур, граніт або травертин.

Який варіант краще підійде для маленької ванної?

Якщо площа дуже обмежена, варто дивитися не лише на зовнішній вигляд раковини, а й на те, скільки функцій вона може виконувати. Інтегрований умивальник підійде тим, хто хоче:

просту геометрію;

мінімум стиків і важкодоступних зон;

додаткову поверхню для повсякденних речей;

зберігання під стільницею;

візуально спокійний інтер'єр.

Популярність інтегрованих умивальників показує ширшу тенденцію в дизайні ванних кімнат: замість великої кількості окремих предметів створюють цілісні функціональні зони, у яких сантехніка, меблі та системи зберігання працюють разом.