Такие модели все чаще появляются в современных квартирах и гостиничных интерьерах, пишет Homes and Gardens. И дело не только во внешнем виде.

Почему обычная раковина уступает монолитной?

В традиционной конструкции есть немало стыков – между чашей и столешницей, у стены, вокруг смесителя. Именно в таких местах могут скапливаться влага, налет и грязь. В небольшой ванной это особенно ощутимо. Чем больше отдельных деталей, тем сложнее поддерживать поверхности в чистоте и сохранять ощущение порядка.

Интегрированная чаша позволяет уменьшить количество таких стыков. Умывальник плавно переходит в столешницу, поэтому поверхность проще протирать и поддерживать в чистоте.

А что делать с косметикой и мелочами?

Именно здесь проявляется еще одно преимущество интегрированного умывальника. Часть столешницы вокруг чаши можно использовать для косметики, мыла и других вещей, которые нужны каждый день. А пространство под ней – превратить в систему хранения.

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Например, там можно установить выдвижные ящики или закрытую тумбу. В результате одна конструкция заменяет сразу несколько отдельных элементов и помогает не перегружать маленькую ванную.

Обязательно ли выбирать именно встроенную раковину? Нет. Среди современных вариантов по-прежнему популярны и накладные раковины-чаши. Их устанавливают поверх столешницы, а форма может быть круглой, овальной или асимметричной. Такий умывальник часто стає головним акцентом у ванній кімнаті. Тут уже можна більше експериментувати з формою, матеріалом і кольором.



Встроенная раковина / Фото Pinterest

Какие цвета и материалы выбирают сейчас?

Белый цвет остается классическим вариантом, однако в современных интерьерах все чаще используются спокойные природные оттенки. Среди них – бежевый, песочный, графитовый, серый и каменный. Для более эффектного вида выбирают также тонкостенные модели из композитных материалов. В более дорогих интерьерах можно встретить натуральный мрамор, гранит или травертин.

Какой вариант лучше подойдет для маленькой ванной?

Если площадь очень ограничена, стоит обращать внимание не только на внешний вид раковины, но и на то, сколько функций она может выполнять. Встроенная раковина подойдет тем, кто предпочитает:

простую геометрию;

минимум стыков и труднодоступных зон;

дополнительную поверхность для повседневных вещей;

место для хранения под столешницей;

визуально спокойный интерьер.

Популярность встроенных умывальников отражает более общую тенденцию в дизайне ванных комнат: вместо большого количества отдельных предметов создаются целостные функциональные зоны, в которых сантехника, мебель и системы хранения работают в унисон.