Дім Затишний дім Секрет ідеального передпокою: що дизайнери завжди ховають від очей
25 червня, 23:02
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Секрет ідеального передпокою: що дизайнери завжди ховають від очей

Альона Гогунська

Передпокій – перше, що бачите ви й ваші гості, коли заходите в дім. Але саме тут найчастіше накопичуються зайві речі, які створюють безлад і "крадуть" простір.

Ideal Home розкаже, як зробити передпокій затишнішим і візуально просторішим.

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Для цього варто позбутися усього п'яти речей, які вам точно не потрібні. 

Які речі слід прибрати з передпокою?

  • Старе або сезонне взуття

Усе, чим не користуєтесь щодня, зберігайте в закритих коробках або шафах. Це ж стосується і одягу. Пуховики або дощовики посеред літа лише створюють безлад. Сховайте їх у гардероб. 

  • Розкидані дрібниці 

Ключі, парасолі, засоби догляду за взуттям варто організувати у кошики чи спеціальні органайзери. 

  • Зайві меблі 

Великі стільці, лавки або непрактичні тумби тільки зменшують простір. Замініть їх компактними варіантами. 

  • Косметика і парфуми 

Багато хто тримає косметику і парфуми саме в передпокої. Однак ця звичка часто призводить до захаращеності і безладу на полицях чи тумбах. Використовуйте спеціальні коробки або органайзери, які гармонійно впишуться в інтер'єр і сховають косметику від очей. 

  • Пакети, коробки 

Усе це накопичується непомітно, але створює враження хаосу. Позбудьтеся одразу і без вагань.


Як виглядає передпокій без візуального шуму / Фото Pinterest

Як зробити передпокій затишнішим?

Важливу роль відіграє атмосфера: тепле освітлення одразу робить передпокій більш приємним і "домашнім", а дзеркало допомагає візуально розширити простір. 

Додатково затишку додають прості деталі – килимок, невелика рослина чи натуральні текстури в декорі. У результаті навіть маленький передпокій може виглядати світлим, охайним і комфортним, якщо поєднати порядок, правильне світло та кілька продуманих акцентів.