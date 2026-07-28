Ця маленька деталь зробить ванну візуально більшою: на що звернути увагу

Під час ремонту ванної кімнати більшість людей ретельно обирає плитку, сантехніку та меблі, але майже не замислюється над кольором затирки. Водночас саме ця, на перший погляд, незначна деталь може суттєво вплинути на те, як сприйматиметься простір.

Експерти tehnokeramik в інстаграмі радять підбирати затирку максимально близьку за кольором до плитки. Такий простий прийом допомагає зробити ванну кімнату візуально більшою, світлішою та гармонійнішою.

Чому колір затирки має значення?

Коли затирка контрастує з плиткою, кожен окремий елемент облицювання стає більш помітним. Велика кількість чітких ліній ніби "розбиває" стіни або підлогу на маленькі квадрати чи прямокутники, через що приміщення може здаватися меншим.

Натомість затирка в тон плитки створює майже суцільну поверхню. Межі між плитками стають менш помітними, а стіни виглядають більш цілісними. Саме цей ефект і допомагає візуально розширити простір.

Такий дизайнерський прийом особливо добре працює у невеликих санвузлах, де кожен сантиметр має значення. Світла плитка зі світлою затиркою створює відчуття легкості та простору, а кімната здається більш відкритою. Крім того, однотонне облицювання має сучасний і мінімалістичний вигляд, який уже кілька років залишається одним із головних трендів в оформленні ванних кімнат.

Як колір затирки може змінити сприйняття ванної кімнати: дивіться відео

Коли контрастна затирка буде доречною?

Це не означає, що контрастну затирку варто повністю виключити. Вона може стати цікавим дизайнерським акцентом, особливо якщо потрібно підкреслити форму плитки або створити графічний інтер'єр. Однак для невеликих приміщень фахівці все ж радять обирати затирку, яка максимально збігається з кольором плитки.

Така маленька деталь не потребує додаткових витрат, але здатна зробити ванну кімнату візуально більшою, охайнішою та дорожчою на вигляд.