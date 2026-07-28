Эксперты tehnokeramik в инстаграмме советуют подбирать затирку максимально близкую по цвету к плитке . Такой простой прием помогает сделать ванную комнату визуально большей, более светлой и гармоничной.

Почему цвет затирки имеет значение?

Когда затирка контрастирует с плиткой, каждый отдельный облицовочный элемент становится более заметным. Большое количество четких линий будто бы "разбивает" стены или пол на маленькие квадраты или прямоугольники, из-за чего помещение может казаться меньшим.

Затирка в тон плитки создает почти сплошную поверхность. Пределы между плитками становятся менее заметными, а стены выглядят более цельными. Именно этот эффект и помогает зрительно расширить пространство.

Такой дизайнерский прием особенно хорошо работает в небольших санузлах, где каждый сантиметр имеет значение. Светлая плитка со светлой затиркой создает ощущение воздушности и простора, а комната кажется более открытой. Кроме того, однотонная облицовка имеет современный и минималистичный вид, который уже несколько лет остается одним из главных трендов в оформлении ванных комнат.

Как цвет затирки может изменить восприятие ванной комнаты: смотрите видео

Когда контрастная затирка будет кстати?

Это не значит, что контрастную затирку следует полностью исключить. Она может стать интересным дизайнерским акцентом , особенно если нужно подчеркнуть форму плитки или создать графический интерьер. Однако для небольших помещений специалисты все же советуют выбирать затирку, максимально совпадающую с цветом плитки.

Такая маленькая деталь не нуждается в дополнительных расходах, но способна сделать ванную комнату визуально большей, более опрятной и более дорогой на вид.