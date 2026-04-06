4 кольори для вітальні, від яких варто відмовитися у 2026 році

Ще кілька років тому холодні сірі та білі відтінки вважалися універсальним вибором для вітальні. Але у 2026 році дизайнери від них відмовляються.

Загальний тренд змінюється: замість "безпечних" і нейтральних рішень дизайнери обирають теплі, глибші кольори з характером. Водночас нейтральні відтінки не зникають зовсім – вони просто стають м'якшими й теплішими. Про це пише Homes and gardens.

Які кольори краще не обирати для вітальні?

Перш за все, з моди виходять холодні нейтральні кольори – сірі з блакитним відтінком і різко-білі стіни. Вони можуть видаватися занадто "пласкими".

Замість них радять використовувати складніші й тепліші варіанти: кремові, молочні, світло-бежеві або м'які сіро-коричневі тони. Такі кольори створюють більш живу і комфортну атмосферу.

У цьому інтер'єрі бежево-пісочний м'яко огортає світлу вітальню, додаючи тепла, але не забираючи відчуття простору та легкості / Фото Farrow & Ball

Також втрачає популярність популярний раніше світлий зелений відтінок. Хоча він ще використовується в інших кімнатах, у вітальні його замінюють глибші природні кольори. У тренді – оливковий, моховий, жовтувато-зелений або навіть трохи бронзовий. Вони додають глибини та краще поєднуються з різним освітленням.

Землистий зелений відтінок додає цьому затишному вітальному простору рівноваги, тепла й спокою / Фото Future

Яскраві, насичені кольори теж поступово відходять. Якщо раніше були популярні сміливі жовті чи електрично-сині відтінки, то тепер їх замінюють більш спокійні варіанти.

У моді "тихі" кольори – приглушені рожеві, теракотові, теплі відтінки з червоним підтоном. Вони додають кольору, але не перевантажують інтер'єр і краще підходять для відпочинку.

У цій сучасній вітальні рожевий відтінок наповнює простір кольором, але не перевантажує його / Фото Original BTC

Ще один колір, який втрачає актуальність, – звичайний бежевий і тьмяний тауп. Вони часто видаються занадто простими і безхарактерними.

Натомість дизайнери радять обирати насичені коричневі відтінки – від теплого шоколадного до глибокого темного.

У цій вітальні глибокий коричневий створює виразний контраст із теплим деревом і шкіряними деталями / Фото Benjamin Moore

Отже, головна зміна у 2026 році – перехід від холодних і простих кольорів до теплих, природних і багатошарових відтінків.

4 "ретро" тренди для вітальні, які повертаються у 2026 році

У 2026 році вітальні стають більш затишними, теплими й особистими. У моді – ностальгія, вінтаж і речі з історією. Про це пише The Spruce.

Перший тренд – інтер'єр "зібраний з часом". Замість ідеально підібраних меблів люди змішують старі речі, знахідки з секонд-хенду та сучасний декор. Головне – щоб простір був живим і особистим на вигляд.

Другий – темні, глибокі кольори. Популярними стають приглушений синій, темна бірюза та графіт. Вони створюють атмосферу затишку і є більш виразними на вигляд, ніж світлі відтінки.

Третій – класичні меблі у сучасному виконанні. Наприклад, традиційні дивани оновлюють: роблять компактнішими, простішими за формою, але зберігають їхній характер.

І ще один тренд – менш "ідеальні" планування. Замість симетрії з'являються затишні куточки для відпочинку, читання чи спілкування.

Загалом інтер'єри стають менш формальними і більше орієнтованими на комфорт – щоб дім був не як шоурум, а як місце, де справді хочеться жити.

