Чому варто обирати кухонний змішувач з двома кранами: переваги та функції

На сучасних кухнях дедалі частіше можна побачити змішувачі з двома кранами або двома важелями. На перший погляд, це може здатися просто дизайнерською особливістю, але насправді така конструкція має цілком практичне призначення.

Для чого потрібні два крани у кухонному змішувачі, які функції вони виконують та чи варто встановлювати такий варіант у власній кухні, розповідає 24 Канал.

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Що таке кухонний змішувач із двома кранами

Йдеться про змішувач, у якому є два окремі джерела подачі води. Це може бути два окремі важелі, два отвори або два поворотні крани. Зовні конструкція може виглядати по-різному, але її суть одна – окреме регулювання або розділення типів води.

Основні варіанти та призначення

Один кран для звичайної водопровідної води, другий – для фільтрованої.

Найпоширеніша причина встановлення двох кранів – це використання фільтра для очищення води, який виводить окремий носик або важіль із того ж самого змішувача.

У такому випадку один кран використовується для побутових потреб (миття посуду, овочів, прибирання), а другий – для питної води після очищення.

Це зручно, бо не потрібно монтувати окремий змішувач для фільтра, а вся система інтегрована в одну конструкцію.

Один важіль – гаряча вода, другий – холодна.

Менш сучасний, але все ще поширений варіант – двовентильний змішувач, де окремо відкривається холодна та гаряча вода. Користувач регулює температуру вручну, комбінуючи потоки.

Цей варіант вважається менш зручним, ніж одноважільні змішувачі, але він досі використовується через простоту ремонту та класичний вигляд.

Змішувачі з двома кранами є зручним рішенням / Фото Freepik

Два джерела для технічної та питної води.

У деяких будинках є роздільні системи подачі води – наприклад, технічна вода з колодязя і питна з централізованого водопроводу. У цьому випадку змішувач із двома кранами дозволяє обирати, яку воду використовувати для яких завдань.

Вбудоване підключення додаткових пристроїв.

Іноді один із кранів використовується для подачі води на посудомийну машину, нагрівач води, автомат для кави або кулер.

Такий варіант зазвичай зустрічається в дорогих кухонних системах або професійних кухнях.

Переваги та недоліки змішувачів із двома кранами

Змішувачі з двома кранами – це актуальне та зручне сучасне рішення, що має свої переваги:

Зручність – можна одночасно мити посуд і набирати питну воду.

Компактність – немає потреби встановлювати кілька кранів на мийці.

Економія простору – особливо актуально для невеликих кухонь.

Функціональність – можливість комбінувати побутову та очищену воду.

Естетика – сучасні моделі гармонійно вписуються в інтер'єр.

Водночас такі крани не позбавлені недоліків та мають певні нюанси у роботі:

Складніший монтаж – змішувач з подвійною системою потребує правильного підключення до фільтра або окремих ліній водопостачання.

Вища вартість – такі моделі зазвичай дорожчі за класичні одноважільні.

Потреба у регулярному обслуговуванні фільтрів – питна лінія вимагає своєчасної заміни картриджів.

До речі, вода може містити шкідливі домішки, що можуть викликати захворювання та подразнення, тож рішення, які дозволяють фільтрувати воду, є доволі важливими сьогодні.