Замість дорогих добрив: що закопати біля троянд, щоб вони рясно цвіли

Не поспішайте викидати бананову шкірку після сніданку. Вона може стати цінним природним добривом для троянд і допомогти кущам довше та рясніше цвісти. Завдяки високому вмісту калію, фосфору та інших мікроелементів бананова шкірка підтримує утворення бутонів, зміцнює кореневу систему та покращує загальний стан рослини.

Як зазначає Deccoria, бананову шкірку можна використовувати кількома способами:

закопувати безпосередньо під кущами,

готувати з неї відвар або настій для поливу.

Водночас експерти наголошують, що домашнє підживлення не замінює повноцінного догляду, а лише доповнює його.

Чим корисна бананова шкірка для троянд?

Бананова шкірка містить калій, який стимулює формування бутонів і допомагає рослині краще використовувати вологу. Фосфор сприяє розвитку міцної кореневої системи та підтримує тривале цвітіння. Крім цього, у шкірці є:

кальцій,

магній та інші мікроелементи, які зміцнюють пагони й підвищують стійкість рослини до стресів.

Поступово розкладаючись у ґрунті, вона також живить корисні мікроорганізми та збільшує вміст гумусу, завдяки чому поживні речовини надходять до троянд повільно й рівномірно. За умови правильного догляду таке натуральне підживлення може допомогти трояндам залишатися здоровими та радувати цвітінням майже до перших осінніх заморозків.



Навіщо закопувати бананову шкірку біля троянд / Фото Unsplash

Як приготувати банановий відвар?

Для м'якого підживлення наріжте шкірку одного-двох бананів, залийте приблизно літром води та проваріть 3 – 5 хвилин на слабкому вогні. Після охолодження рідину процідіть. Поливати троянди таким відваром рекомендується раз на два тижні. Вносити його потрібно лише під корінь і тільки на попередньо зволожений ґрунт, бажано вранці або ввечері.

Ще один варіант – банановий настій. Подрібнену шкірку залийте водою у співвідношенні 1:10, накрийте марлею та залиште в теплому темному місці на 7 – 10 днів, щодня перемішуючи. Після настоювання рідину потрібно процідити та ще раз розвести водою у пропорції 1:10. Використовувати таке добриво можна приблизно раз на три тижні.

Що закопати біля троянд?

Найпростіший спосіб використання бананової шкірки – закопати її безпосередньо під кущем. Для однієї рослини достатньо шкірки з одного-двох бананів. Перед використанням шкірку бажано добре помити, особливо якщо банани були придбані у звичайному магазині.

Потім її слід нарізати невеликими шматочками, обережно розпушити землю навколо куща та загорнути шматочки на глибину приблизно 8 – 10 сантиметрів. Важливо, щоб вони були повністю вкриті ґрунтом, інакше можуть приваблювати комах або гризунів.

Після цього троянду потрібно добре полити під корінь. Поступово розкладаючись у землі, бананова шкірка працюватиме як природне добриво тривалої дії, забезпечуючи рослину поживними речовинами протягом кількох тижнів.