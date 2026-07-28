Как отмечает Deccoria, банановую кожуру можно использовать несколькими способами:

закапывать непосредственно под кустами,

готовить из нее отвар или настой для полива.

В то же время эксперты отмечают, что домашняя подпитка не заменяет полноценный уход, а только дополняет его.

Чем полезна банановая кожура для роз?

Банановая кожура содержит калий, который стимулирует формирование бутонов и помогает растению лучше использовать влагу. Фосфор способствует развитию прочной корневой системы и поддерживает продолжительное цветение. Кроме этого, в кожуре есть:

кальций,

магний и другие микроэлементы, которые укрепляют побеги и повышают устойчивость растения к стрессам.

Постепенно разлагаясь в почве, она также питает полезные микроорганизмы и увеличивает содержание гумуса, благодаря чему питательные вещества поступают в розы медленно и равномерно. При правильном уходе такая натуральная подкормка может помочь розам оставаться здоровыми и радовать цветением почти до первых осенних заморозков.



Зачем закапывать банановую кожуру у роз / Фото Unsplash

Как приготовить банановый отвар?

Для мягкой подкормки нарежьте кожуру одного-двух бананов, залейте примерно литром воды и проварите 3-5 минут на слабом огне. После охлаждения жидкость процедите. Поливать розы таким отваром рекомендуется раз в две недели. Вносить его нужно только под корень и только на предварительно увлажненную почву, желательно утром или вечером.

Еще один вариант – банановый настой. Измельченную кожуру залейте водой в соотношении 1:10, накройте марлей и оставьте в теплом темном месте на 7 – 10 дней, ежедневно перемешивая. После настаивания жидкость следует процедить и развести водой в пропорции 1:10. Использовать такое удобрение можно примерно раз в три недели.

Что закопать у роз?

Самый простой способ использования банановой кожуры – зарыть ее непосредственно под кустом. Для одного растения достаточно кожуры из одного-двух бананов. Перед использованием кожуру лучше помыть, особенно если бананы были приобретены в обычном магазине.

Затем ее следует нарезать небольшими кусочками, осторожно разрыхлить землю вокруг куста и завернуть кусочки на глубину примерно 8 – 10 сантиметров. Важно, чтобы они были полностью покрыты почвой, иначе могут привлекать насекомых или грызунов.

После этого розу нужно хорошо полить под корень. Постепенно разлагаясь в земле, банановая кожура будет работать как естественное удобрение длительного действия, обеспечивая растение питательными веществами в течение нескольких недель.