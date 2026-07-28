Як зазначає Deccoria, бананову шкірку можна використовувати кількома способами:

закопувати безпосередньо під кущами,

готувати з неї відвар або настій для поливу.

Водночас експерти наголошують, що домашнє підживлення не замінює повноцінного догляду, а лише доповнює його.

Чим корисна бананова шкірка для троянд?

Бананова шкірка містить калій, який стимулює формування бутонів і допомагає рослині краще використовувати вологу. Фосфор сприяє розвитку міцної кореневої системи та підтримує тривале цвітіння. Крім цього, у шкірці є:

кальцій,

магній та інші мікроелементи, які зміцнюють пагони й підвищують стійкість рослини до стресів.

Поступово розкладаючись у ґрунті, вона також живить корисні мікроорганізми та збільшує вміст гумусу, завдяки чому поживні речовини надходять до троянд повільно й рівномірно. За умови правильного догляду таке натуральне підживлення може допомогти трояндам залишатися здоровими та радувати цвітінням майже до перших осінніх заморозків.



Навіщо закопувати бананову шкірку біля троянд / Фото Unsplash

Як приготувати банановий відвар?

Для м'якого підживлення наріжте шкірку одного-двох бананів, залийте приблизно літром води та проваріть 3 – 5 хвилин на слабкому вогні. Після охолодження рідину процідіть. Поливати троянди таким відваром рекомендується раз на два тижні. Вносити його потрібно лише під корінь і тільки на попередньо зволожений ґрунт, бажано вранці або ввечері.

Ще один варіант – банановий настій. Подрібнену шкірку залийте водою у співвідношенні 1:10, накрийте марлею та залиште в теплому темному місці на 7 – 10 днів, щодня перемішуючи. Після настоювання рідину потрібно процідити та ще раз розвести водою у пропорції 1:10. Використовувати таке добриво можна приблизно раз на три тижні.

Що закопати біля троянд?

Найпростіший спосіб використання бананової шкірки – закопати її безпосередньо під кущем. Для однієї рослини достатньо шкірки з одного-двох бананів. Перед використанням шкірку бажано добре помити, особливо якщо банани були придбані у звичайному магазині.

Потім її слід нарізати невеликими шматочками, обережно розпушити землю навколо куща та загорнути шматочки на глибину приблизно 8 – 10 сантиметрів. Важливо, щоб вони були повністю вкриті ґрунтом, інакше можуть приваблювати комах або гризунів.

Після цього троянду потрібно добре полити під корінь. Поступово розкладаючись у землі, бананова шкірка працюватиме як природне добриво тривалої дії, забезпечуючи рослину поживними речовинами протягом кількох тижнів.