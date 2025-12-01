Дерев'яні вікна виживуть навіть у лютий мороз: топ-5 простих правил

З настанням холодів і вологості дерев'яні вікна можуть почати тріскати, деформуватися або пропускати протяги. Щоб уникнути цих проблем, важливо підготувати їх до зими – і не обов'язково робити повну заміну.

Експерти радять кілька простих кроків, які значно продовжують життя вашим вікнам. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Garden and Home.

Що саме варто робити?

Очистка й перевірка: перед холодами ретельно очистіть рами від пилу й бруду, уникаючи агресивних миючих засобів. Це допомагає вчасно помітити тріщини чи дефекти.

перед холодами ретельно очистіть рами від пилу й бруду, уникаючи агресивних миючих засобів. Це допомагає вчасно помітити тріщини чи дефекти. Оновлення покриття та герметизація: якщо лак або фарба вже зношені, нанесіть нове захисне покриття – воно ізолює деревину від вологи й морозу. Також перевірте ущільнювачі та стики, замініть або підклейте нові, якщо старі втратили еластичність.

якщо лак або фарба вже зношені, нанесіть нове захисне покриття – воно ізолює деревину від вологи й морозу. Також перевірте ущільнювачі та стики, замініть або підклейте нові, якщо старі втратили еластичність. Ущільнення зазорів і утеплення: встановіть стрічки для герметизації вікон, замажте щілини, або скористайтеся спеціальною термоплівкою – це зменшить промерзання та ймовірність утворення конденсату, який шкодить дереву.

встановіть стрічки для герметизації вікон, замажте щілини, або скористайтеся спеціальною термоплівкою – це зменшить промерзання та ймовірність утворення конденсату, який шкодить дереву. Змащення фурнітури: навіси, замки та елементи, що рухаються, варто змастити перед морозами – холод і волога можуть зробити їх жорсткими або пошкодити.

Чому це працює і на що звернути увагу?

Real Simple, нагадує, що дерево – живий матеріал. За зміни температури та вологості воно розширюється або стискається: якщо вікно не підготовлене – це може викликати тріщини, проникнення холодного повітря або руйнування лакофарбового шару.

Регулярний догляд, своєчасне оновлення герметика і покриття, а також утеплення і контроль вологості — ці прості заходи допомагають продовжити життя дерев'яних вікон на десятки років й зберегти комфорт у домі без зайвих витрат.



Дерев'яні вікна виживуть навіть у лютий мороз / Фото Unsplash

Чим небезпечний конденсат на вікнах?

