Деревянные окна выживут даже в лютый мороз: топ-5 простых правил

С наступлением холодов и влажности деревянные окна могут начать трескаться, деформироваться или пропускать сквозняки. Чтобы избежать этих проблем, важно подготовить их к зиме и не обязательно делать полную замену.

Эксперты советуют несколько простых шагов, которые значительно продлевают жизнь вашим окнам. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Garden and Home.

Смотрите также Дизайнеры назвали 5 худших цветов краски для гостиной

Что именно стоит делать?

Очистка и проверка: перед холодами тщательно очистите рамы от пыли и грязи, избегая агрессивных моющих средств. Это помогает вовремя заметить трещины или дефекты.

перед холодами тщательно очистите рамы от пыли и грязи, избегая агрессивных моющих средств. Это помогает вовремя заметить трещины или дефекты. Обновление покрытия и герметизация: если лак или краска уже изношены, нанесите новое защитное покрытие – оно изолирует древесину от влаги и мороза. Также проверьте уплотнители и стыки, замените или подклейте новые, если старые потеряли эластичность.

если лак или краска уже изношены, нанесите новое защитное покрытие – оно изолирует древесину от влаги и мороза. Также проверьте уплотнители и стыки, замените или подклейте новые, если старые потеряли эластичность. Уплотнение зазоров и утепление: установите ленты для герметизации окон, замажьте щели, или воспользуйтесь специальной термопленкой – это уменьшит промерзание и вероятность образования конденсата, который вредит дереву.

установите ленты для герметизации окон, замажьте щели, или воспользуйтесь специальной термопленкой – это уменьшит промерзание и вероятность образования конденсата, который вредит дереву. Смазка фурнитуры: навесы, замки и элементы, что двигаются, стоит смазать перед морозами – холод и влага могут сделать их жесткими или повредить.

Почему это работает и на что обратить внимание?

Real Simple, напоминает, что дерево – живой материал. При изменении температуры и влажности оно расширяется или сжимается: если окно не подготовлено – это может вызвать трещины, проникновение холодного воздуха или разрушение лакокрасочного слоя.

Регулярный уход, своевременное обновление герметика и покрытия, а также утепление и контроль влажности - эти простые меры помогают продлить жизнь деревянных окон на десятки лет и сохранить комфорт в доме без лишних затрат.



Деревянные окна выживут даже в лютый мороз / Фото Unsplash

Чем опасен конденсат на окнах?

Ранее мы писали, что конденсат на окнах может привести к появлению черной плесени, которая опасна для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и аллергиков. Основными методами борьбы с конденсатом является регулярное проветривание, надлежащее отопление и избегание сушки одежды в помещении.