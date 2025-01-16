Тепло, затишно і без диму: які дрова обрати для каміна

Камін завжди асоціюється з домашнім затишком та сімейними теплими вечорами. Однак для створення такої атмосфери варто правильно підібрати дрова.

Так, деревина для каміна має бути ретельно підібрана. Яку породу дерева обрати, який розмір дров має бути та які нюанси ще треба знати – повідомляє 24 Канал.

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Чому важливо правильно підібрати дрова для каміна

Хороша деревина – запорука затишної та теплої атмосфери у домі. Обираючи дрова для каміна, також варто враховувати їхні характеристики: ККД, тепловіддача та зольність. Неякісні дрова можуть лише нашкодити та виділити забагато диму.

Так, температура горіння дров у каміні – від 450 до 1000 градусів, а займання та тління починається від 300 градусів. Тому важливо також дотримуватися правил безпеки. Якщо обрати неякісні дрова, то вони можуть миттєво згоріти й при цьому – будуть сильно іскритися. Це може призвести до неконтрольованого горіння, забруднення димоходу та закопчення дверцят каміна.



Що треба знати про дрова для каміна / Фото Unsplash, Lucian Alexe

Які дрова є найкращими для каміна

По-перше, поліна мають бути правильного розміру. Стійкий, якісний жар утворюють дрова приблизно одного розміру. Так, найкраще колоти дрова розміром 7 – 9 міліметрів у діаметрі, а довжина має залежати від фасаду топки – 2/3 або 3/4 від довжини топки.

Як наголошують експерти, дрова правильного розміру рівномірно горять, не утворюючи їдкий дим. Такі поліна також віддають максимум тепла приміщенню, не виділяють надлишкової сажі й не порушують роботу каміна.

По-друге, слід правильно обрати породу дерева. Так, для твердопаливних камінів краще обирати дрова з листяних порід дерева. Мовиться про дуб, вільху, акація, граб та ясен. Ця деревина має високу тепловіддачу, довго горить, має мінімум кіптяви та сажі.



Дрова для каміна / Freepik

При цьому кожна з порід дерева має свої переваги. Дуб горить найдовше, має терпкий приємний аромат, а вільха має естетичний вигляд, що також має важливе значення при використанні у камінах, а також очищує димохід від золи. До слова, часто для камінів обирають і дрова з вишні. Вони не є основним засобом обігріву, однак наповнюють простір неймовірним ароматом.

Водночас, обираючи дрова для каміна, слід звернути увагу і на пресовані дрова або євродрова. Їх виготовляють з пресованої обробленої деревини, торфу та вугільної сировини.



Характеристики популярних дров / Інфографіка baza-drov.com.ua

Які дрова для каміна не підходять

Існують породи деревини, які не слід обирати для каміна. Мовиться про: