Так, деревина для каміна має бути ретельно підібрана. Яку породу дерева обрати, який розмір дров має бути та які нюанси ще треба знати – повідомляє 24 Канал.

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Чому важливо правильно підібрати дрова для каміна

Хороша деревина – запорука затишної та теплої атмосфери у домі. Обираючи дрова для каміна, також варто враховувати їхні характеристики: ККД, тепловіддача та зольність. Неякісні дрова можуть лише нашкодити та виділити забагато диму.

Так, температура горіння дров у каміні – від 450 до 1000 градусів, а займання та тління починається від 300 градусів. Тому важливо також дотримуватися правил безпеки. Якщо обрати неякісні дрова, то вони можуть миттєво згоріти й при цьому – будуть сильно іскритися. Це може призвести до неконтрольованого горіння, забруднення димоходу та закопчення дверцят каміна.



Що треба знати про дрова для каміна / Фото Unsplash, Lucian Alexe

Які дрова є найкращими для каміна

По-перше, поліна мають бути правильного розміру. Стійкий, якісний жар утворюють дрова приблизно одного розміру. Так, найкраще колоти дрова розміром 7 – 9 міліметрів у діаметрі, а довжина має залежати від фасаду топки – 2/3 або 3/4 від довжини топки.

Як наголошують експерти, дрова правильного розміру рівномірно горять, не утворюючи їдкий дим. Такі поліна також віддають максимум тепла приміщенню, не виділяють надлишкової сажі й не порушують роботу каміна.

По-друге, слід правильно обрати породу дерева. Так, для твердопаливних камінів краще обирати дрова з листяних порід дерева. Мовиться про дуб, вільху, акація, граб та ясен. Ця деревина має високу тепловіддачу, довго горить, має мінімум кіптяви та сажі.



Дрова для каміна / Freepik

При цьому кожна з порід дерева має свої переваги. Дуб горить найдовше, має терпкий приємний аромат, а вільха має естетичний вигляд, що також має важливе значення при використанні у камінах, а також очищує димохід від золи. До слова, часто для камінів обирають і дрова з вишні. Вони не є основним засобом обігріву, однак наповнюють простір неймовірним ароматом.

Водночас, обираючи дрова для каміна, слід звернути увагу і на пресовані дрова або євродрова. Їх виготовляють з пресованої обробленої деревини, торфу та вугільної сировини.



Характеристики популярних дров / Інфографіка baza-drov.com.ua

Які дрова для каміна не підходять

Існують породи деревини, які не слід обирати для каміна. Мовиться про: