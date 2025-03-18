Що робити, якщо двері пралки заклинило після прання

Кожна техніка час від часу дає збій. Так, нерідко бувають випадки, коли двері пралки блокуються після прання і не відчиняються.

Втім, не варто панікувати, адже дверцята пральної машинки можна відкрити. Як це зробити – повідомляє 24 Канал.

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Що робити, якщо дверцята пралки не відкриваються

Якщо двері пральної машинки залишаються зачиненими під час прання, то не варто панікувати. Їх можна відкрити різними способами.

Так, якщо після закінчення циклу прання двері залишаються заблокованими, то варто вимкнути пралку з розетки. Варто почекати до 10 хвилин, а потім – спробувати відкрити. Часто буває так, що двері автоматично розблоковуються.

Якщо ж двері пралки так і не відкрилися, то можна спробувати зробити це силоміць. Так, експерти рекомендують взяти шнурок та протягнути його між корпусом пральної машинки та дверцятами. Середина мотузки повинна опинитися якраз навпроти замка, який блокує двері. Тоді слід потягнути шнурок у різні боки, й замок розблокується.

Також можна спробувати відкрити дверцята за допомогою інструментів. Спочатку потрібно відключити пральну машинку від електромережі, перекрити воду та зняти верхню кришку. Всередині потрібно знайти механізм блокування дверцят та натиснути на гачок, який зачиняє пралку.

Якщо ж самотужки не виходить відкрити дверцята або ви не впевнені у своїх силах чи боїтеся зробити гірше, то краще відразу викликати майстра. Це дозволить виявити і причину блокування дверцят, і відразу відремонтувати пральну машинку, якщо поломка виявиться серйозною.

Раніше експерти заявили, що з пральної машинки слід регулярно зливати воду. Це запобігає розмноженню мікроорганізмів і допомагає уникнути поломок через засмічення зливного шланга або помпи.