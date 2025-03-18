Впрочем, не стоит паниковать, ведь дверцу стиральной машинки можно открыть. Как это сделать – сообщает 24 Канал.

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Что делать, если дверца стиралки не открывается

Если дверь стиральной машинки остается закрытой во время стирки, то не стоит паниковать. Ее можно открыть разными способами.

Так, если после окончания цикла стирки двери остаются заблокированными, то стоит выключить стиралку из розетки. Стоит подождать до 10 минут, а затем – попробовать открыть. Часто бывает так, что дверь автоматически снимется с блокировки.

Если же двери стиралки так и не открылись, то можно попробовать сделать это силой. Так, эксперты рекомендуют взять шнурок и протянуть его между корпусом стиральной машинки и дверцей. Середина веревки должна оказаться как раз напротив замка, который блокирует дверь. Тогда следует потянуть шнурок в разные стороны, и замок снимется с блокировки.

Также можно попробовать открыть дверцу с помощью инструментов. Сначала нужно отключить стиральную машинку от электросети, перекрыть воду и снять верхнюю крышку. Внутри нужно найти механизм блокировки дверцы и нажать на крючок, который закрывает стиралку.

Если же самостоятельно не получается открыть дверцу или вы не уверены в своих силах или боитесь сделать хуже, то лучше сразу вызвать мастера. Это позволит выявить и причину блокировки дверцы, и сразу отремонтировать стиральную машинку, если поломка окажется серьезной.

Ранее эксперты заявили, что из стиральной машинки следует регулярно сливать воду. Это предотвращает размножение микроорганизмов и помогает избежать поломок из-за засорения сливного шланга или помпы.