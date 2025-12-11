Різдвяна ялинка Дженіфер Еністон із несподіваною "іграшкою" залишається у тренді через роки

У сучасному дизайні різдвяного декору 2025 року головне – не суворі традиції, а особисте самовираження та легкий шарм. Ідеальним прикладом цього є позминулорічна ялинка Дженіфер Еністон: вона абсолютно унікальна, грайлива та сповнена персональних деталей.

Ялинка Дженіфер демонструє, як створити дерево з особистою темою, доповнене кумедними прикрасами, символічними сувенірами та фотографіями у маленьких рамках, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Як Дженіфер Еністон прикрасила ялинку?

Власники будинків дедалі частіше обирають яскравіший, оригінальний декор, персоналізують прикраси фотографіями чи сувенірами, а іноді навіть оформлюють ялинку під своє хобі – бджільництво, садівництво чи красу.

Єдина тема та гармонійна кольорова гама роблять ялинку вишуканою. Найкращі сучасні ялинки ненав'язливо повторюють відтінки інтер'єру, створюючи стриману розкіш. Особливо це видно на ялинці Еністон: унікальні прикраси тонко перегукуються з сучасними тонами її вітальні, доводячи, що персоналізований підхід – найвища форма святкової елегантності.

Як пише Homes and gardens, у 2026 році дизайнери радять експериментувати з кольорами та шарами, поєднуючи нестандартні відтінки з класичними – це робить святковий декор особистим і веселим. Експерти назвали 5 нестандартних кольорів для натхнення святкового декору.

Малиновий

Замість червоного спробуйте м'який малиновий. Він романтичний і сучасний, чудово поєднується з зеленню, металевими акцентами та оксамитовими стрічками/

Рожевий

Рожевий у поєднанні з класичним зеленим додає свіжості та тепла. Використовуйте стрічки, вінки чи свічки рожевих відтінків – вони роблять декор легким і романтичним.

Світло-блакитний

Холодні тони створюють сучасний і несподіваний вигляд. Поєднуйте світло-блакитні прикраси та сервірування з металевими акцентами та зеленою хвоєю, щоб отримати стильний, святковий контраст.

Коричневий

Для нейтрального, затишного декору обирайте насичені відтінки коричневого. Використовуйте текстури: деревину, скло, металеві деталі. Такі відтінки додають глибини і і дуже стильні на вигляд, не затьмарюючи інші кольори.

Яскраво-зелений

Смарагдовий та яскраво-зелений кольори створюють свіжий, веселий настрій. Поєднуйте їх із вінками, стрічками та прикрасами з оливкових або яблучних акцентів, щоб отримати грайливий і сучасний святковий вигляд.

Як зробити так, щоб дім пахнув живою ялинкою цілий сезон?

Багато хто хоче, щоб удома пахло свіжою хвоєю, але зрізані ялинки швидко сохнуть, обсипаються й потребують утилізації.

Часто радять купувати ароматичні свічки, але деякі з них можуть бути шкідливими для дітей і тварин. Набагато безпечніший варіант – живі гілочки хвойних дерев. Не потрібно купувати цілу ялинку – можна взяти обрізки на ярмарку або купити віночок; гілочки легко перетворити на декор: зробити вінок, поставити у вазу, розкласти на каміні чи розвісити в маленьких пакетиках як природні ароматизатори. Зріжте гілки під кутом і поставте у воду – так вони довше залишаться свіжими.