Насолоджуйтесь вже цього року: 6 фруктів, які можна швидко вирощувати в контейнерах

Вирощування фруктів може здаватися складним, особливо коли йдеться про тропічні дерева, яким потрібно кілька років до першого врожаю.

Але, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, є й простіші варіанти – фрукти, які швидко дозрівають і підходять для контейнерного вирощування, навіть на балконі чи терасі. Нижче – шість прикладів таких рослин, які потішать вас врожаєм уже за кілька місяців.

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Полуниця

Полуниця ідеально підходить для вирощування в горщиках. Вона має неглибоку кореневу систему, швидко плодоносить і ще до появи ягід тішить білими квітами. Найкраще обирати сорти з постійним або нейтральним періодом плодоношення – вони даватимуть врожай усе літо.

Інжирний чагарник

Інжир – не лише смачний, а й швидкий у вирощуванні фрукт. Інжирні кущі (на відміну від дерев) добре почуваються в контейнерах і дають плоди вже в перший рік, особливо якщо купити розсаду. Вони плодоносять двічі на рік – на початку й наприкінці літа. Рослини самозапильні, тож не потребують пари для плодоношення.

Мінікавуни

Мініатюрні сорти кавунів легко вирощуються в контейнерах. Вони швидко достигають і важать лише 1,5 – 4,5 кілограми. Основне правило – обирати достатньо великий контейнер і підтримувати вологий ґрунт. Для витких сортів бажано використовувати шпалеру.

Багато фруктів можуть рости у горщиках / Фото Freepik

Карликова чорниця

Карликові сорти чорниці – це ідеальний вибір для обмеженого простору. Вони не лише плодоносять у перший рік, а й мають декоративне листя, яке змінює колір по сезонах. Для успішного росту важливо дотримуватися кислотності ґрунту – pH 4,5 – 5,5 – і регулярно підживлювати його кислими добривами.

Фізаліс

Ці невеличкі золотисті плоди з солодко-терпким присмаком схожі на мініатюрні помідори. Їх легко вирощувати в контейнерах, а незвичайний вигляд додає шарму будь-якому патіо. Крім того, вони рясно плодоносять і можуть сіятися самостійно наступного року.

Малина

Компактні сорти малини без шипів легко вирощуються навіть на підвіконні. Вони не агресивні в рості, як звичайна малина, та дають невеликі, але насичені на смак ягоди. Однак для них потрібен глибокий контейнер (не менше 38 сантиметрів), добре дренований ґрунт і регулярне зволоження.

До речі, отримати швидкий та смачний урожай можна не тільки з фруктами та ягодами, а вирощуючи овочі, які варто посадити зараз для врожаю вже цього літа.